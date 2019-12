Sneaker- és hypebeastkultúra

Magyarországon körülbelül 3-4 éve jelent meg a két kultúra közel egyszerre, mert nagyon közel állnak egymáshoz. Mind a sneakerek, mind a hype ruhák, kiegészítők legfőképp a 14-25 éves korosztályt mozgatják meg, ám az utóbbi fél évben drasztikusan megnőtt a 9-13 évesek a kultúrákon belül. Én nagyjából 1 éve mozgok ezekben a körökben és követem napi szinten a történéseket.

Habár a két kultúra egymás nélkül nem számítana akkora durranásnak, mégis szét lehet választani őket. Míg a sneakerkultúra, ahogy a nevében is benne van, a cipőkkel, addig a hypekultúra a különféle designer és nagy márkás ruhadarabokkal, kiegészítőkkel foglalkozik. Hogy mit is lehet ezekkel ennyit törődni és hogyan is képes két kultúra több tízezer fiatalt megmozgatni? Elárulom. Azok a fiatalok, akik főleg sneakerekkel foglalkoznak, elsősorban cipők adás-vételét bonyolítják le. Azonban itt még nem állt meg a történet. A két legnagyobb sportmárka, a Nike és az Adidas hónapról hónapra újabb és újabb lépőkkel ajándékozzák meg a nagyközönséget. Nem ritkán kollaborálnak híres énekesekkel, rapperekkel vagy tervezőkkel, márkákkal. Említésre méltó az Adidas és Kanye West közös szüleménye (amely eredetileg a Nike-kal jött létre), az Adidas almárkája, a Yeezy, vagy a Nike és Travis Scott összedolgozása. Talán az egyik legnagyobb volumenű és legjobb kollaborációja a Nike-hoz és ahhoz a Virgil Abloh-hoz köthető, aki megalkotta az Off-White márkát. Ők közösen hozták létre a Nike x Off-White sneakereket, amelyek tényleg hatalmas népszerűségnek örvendenek, hasonlóan a már említett Yeezy-khez. Az ilyen hype cipőknek mindig van egy megjelenési dátuma, amikor a cipő drop-ol, azaz megjelenik. Ilyenkor jönnek képbe a sneakerheadek, akik az adott cipőt vagy saját hordásra vagy resellerkedés (cipő, ruha, kiegészítő megjelenési árától eltérő, magasabb áron történő adás-vétele) céljából, de jelentkeznek különböző weboldalakon a hőn áhított lépőre, hogy ők legyenek a raffle (sorsolás) vagy LEO (let everyone order) vagy FCFS (fisrt come first serve) nyertesei. Ha valakinek sikerül behúznia egy lépőt, akkor feltölti az erre specializálódott Facebook csoportokba az értesítést és elindul a vevő keresése. Vannak olyanok is, akik magasabb szinten űzik ezt, mint 1-2 cipő. Ők ebből is élnek vagy a hobbijuk munkává nőtte ki magát.

A hype kultúra kicsit egyszerűbb szerintem. Itt leginkább a designer márkák, például Off-White, Louis Vuitton, Supreme, Gucci, Bape, stb. kapnak főszerepet. Ebben az „iparban” is találunk olyan sellereket (eladókat), akik nem 1-2 dolgot akarnak eladni, hanem jóval nagyobb darabszámmal rendelkező stockjuk (készletük) van. Ők már főleg munkaként tekintenek rá, és iskola vagy egyetem, esetleg rendes munka mellett a szabadidejükben keresik a legújabb, legjobb állapotban lévő darabokat a külföldi piacon (a piac itt nem szó szerint értendő), hogy itthon magasabb áron, profittal el tudják adni őket. Van szerencsém ismerni az ország egyik, ha nem a legnagyobb Off-White és Bape resellerét, aki személyes jóbarátom. Természetesen itt is vannak drop-ok csakúgy, mint a sneakerkultúrában, viszont meglehetősen kevesebb. Általában évente 2 kollekció jelenik meg: a tavaszi/nyári és az Őszi/téli. Kollaborációk nagy számban itt is előfordulnak.

A két kultúra együttesen kiépített egy nagyon nagy létszámú, összetartó, segítőkész community-t (közösséget), amiben „kultúrájukat szerető” fiatalok tömörülnek. Mindkét kör sajátossága, hogy horribilis, olykor eget rengető árakkal lehet találkozni 1-1 ruha vagy cipő kapcsán.

Iszonyúan hálás vagyok, hogy részese lehetek ennek az egésznek, mert egyrészt megtaláltam önmagam, másrészt rengeteg új embert ismerhettem meg. A barátaim egy része is jártas ebben a témában, aminek kifejezetten örülök. Velük járok a különböző eseméynekre, köztük a Kicks R Good-ra, az Unreal Industry és a True To Sole által szervezett pop up-okra vagy a Street Market-re. Egy igazán jó közösség tagja lehetek, ami rendkívül boldoggá tesz.