December 16.

Díszgalambok és kisállatok kiállítása

Zalaegerszegen díszgalambok és kisállatok háromnapos kiállítása kezdődik pénteken 14 órakor a Keresztury VMK-ban, ahol Dunántúl galambtenyésztői szakmai zsűri előtt mutatják be tenyészállományukat. A rendezvényen a közönség is megismerheti a díszgalambok különböző fajtáit, ugyanis félszáznál több tenyésztő sorakozik fel Zala, Vas, Veszprém és Győr-Moson-Sopron megyéből. A szépséges galambok mellett különleges nyulak és díszbaromfik is láthatók lesznek, közel száz fajtát mutatnak be a vasárnap 16 óráig látogatható rendezvényen. Szombaton délután kézműves játszóház és vásár fogadja az érdeklődőket.

Adventi hangverseny

Pitti Katalin és a Salve Regina Kórus ad adventi hangversenyt pénteken 18 órától Keszthelyen, a Magyarok Nagyasszonya-templomban. Köszöntőt mond Tál Zoltán plébános, közreműködik dr. Pusztainé Puskás Zsuzsanna, Hocz Veronika, Hegedűs Valér, vezényel C. Tóth Zoltán.

Légy jó mindhalálig

A Légy jó mindhalálig című kétfelvonásos musicalt mutatja be az Imre Sándor Szeretetszínház pénteken 18 órától a vonyarcvashegyi Eötvös Károly Általános Iskola aulájában.

Karácsonyi koncert

E héten pénteken tartja első karácsonyi koncertjét a Trilla Kamarakórus. A zenés rendezvényre a Lenti Arany János Általános Iskolában kerül sor 18 órai kezdettel. A műsort vendégelőadók is színesítik, közreműködik az iskola énekkara, illetve a Junior Príma-díjas Gubinecz Ákos népdalénekes, Paál Adrián, Böröcz Roli és zenésztársa, Zelkó Tivadar.

Egerszegi Advent

ZALAEGERSZEG Dísz tér: 16.00 Belvárosi I. Számú Óvoda – gyermekek és óvodai dolgozók műsora, 17.00 Liszt Ferenc Általános Iskola műsora.

Karácsonyi koncert

LENTI E héten pénteken tartja első karácsonyi koncertjét a helyi Trilla Kamarakórus. A zenés rendezvényre a Lenti Arany János Általános Iskolában kerül sor 18 órai kezdettel. A műsort vendégelőadók is színesítik, közreműködik az iskola énekkara, illetve a Junior Príma-díjas Gubinecz Ákos népdalénekes, Paál Adrián, Böröcz Roli és zenésztársa, Zelkó Tivadar.

Kodály-jubileumot ünnepelnek

Pénteken Nagykanizsán 16.30-kor a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Házban Kodály Zoltán születésének 140. évfordulója alkalmából emléknapot szerveznek. A rendezvény megnyitóját követően a zeneszerző emlékére kiállítás nyílik, melyről Kocsis Katalin nyugalmazott könyvtáros, helytörténész beszél, majd Kodály mellszobrát koszorúzzák meg. Ezt követően a színházteremben Nagykanizsa város vegyeskara tartja gálakoncertjét.

Karácsonyi előadás a kaszinóban

Pénteken Nagykanizsán 17.30-kor a Honvéd Kaszinóban a Városi Színpad ifjúsági csoportjának tagjai Bajban vagy Mikulás címmel karácsonyi darabjukat mutatják be.

Ősbemutató a plébániatemplomban

Pénteken Nagykanizsán 18 órakor a piaristák Szent Imre-plébániatemplomában a Farkas Ferenc Énekegyüttes ingyenesen látogatható adventi koncertmisét szervez. A program a KÓTA - Magyar Kórusok napja 2022 rendezvénysorozat része, melyen Farkas Ferenc Missa Hungarica című művének kanizsai ősbemutatóját tartják.

Előadás a könyvtárban

Pénteken Nagykanizsán 18 órakor a Halis-könyvtárban a Magyar Műveltség Kincsestára Szabadegyetem szervezésében Hintalan László János zenetanár Kereszténységtől a szerves társadalomig címmel tart előadást.

December 17.

Karácsonyi adománynap a menhelyen

NAGYKANIZSA Az „Élettér” Állat és Természetvédő Egyesület december 17-én (szombat) 11 órától Ady utcai telephelyén 10. alkalommal szervezi meg a Menhely karácsony programot, melynek keretében a látogatóktól adományokat várnak. - Az állatok egy csepp törődésért és szeretetért örök hűséggel kedveskednek, ne feledkezzünk meg róluk sem – mondta Skanecz Tamás, a menhely telepvezetője. – Sajnos sok négylábú nem kapja meg azt a szeretetet és törődést, amit érdemelne. A nálunk élő kutyáknak és macskáknak viszont ismét megpróbáljuk szebbé varázsolni az ünnepet és megtartjuk az adománynapot. A szeretetnek sokféle arca van, és ez nem pénzben mérhető. Ezeknek az állatoknak egy kedves szó, egy fülvakarás, egy kiadós séta is nagyon sokat jelent. Ha viszont valaki kézzel fogható dolgokkal is segítene, attól szívesen fogadják a különféle száraz tápokat, konzerveket és jutalomfalatokat. Ezen kívül bolha elleni cseppek, irodaszerek, tisztító- és fertőtlenítőszerek ugyancsak jól jönnek, ahogy a vödör, a lapát, a pokróc, a póráz, valamint a nyakörv is fogyóeszköznek számít a menhelyen.

Közös koncert

A Helikon Kórus és a Kis Szent Teréz Kórus közös koncertje várja az érdeklődőket szombaton 19 órától Keszthelyen, a Kis Szent Teréz-bazilikában.

Terítéken a vadak

Szombaton zárul az Adventi Termelői Napok-sorozat a hévízi piacon. Ezúttal a „13 séf” nevű csoport lesz a vendég, amelynek tagjai a 10 órától kezdődő, Terítéken a vadak című program során nemcsak konyhai praktikákról beszélnek, hanem kóstolóval is szolgálnak az érdeklődőknek.

Zenés délután

Adventi zenés délutánra várja az érdeklődőket a cserszegtomaji Tátika Népdalkör. Szombaton 15 órától a Rózsafüzér Királynéja-templomban a település és a térség számos művészeti csoportja fellép. A műsor után agapéra várják a résztvevőket.

Kirakodó vásár

Szombaton Rédicsen 15 órától a helyi kisboltnál tartanak karácsonyi kézműves kirakodó vásárt. Emellett a lenti városi könyvtárral közös szervezésében a kézműves sarokban karácsonyfa díszítés, karácsonyi kvíz is várja az érdeklődőket, majd 15.30-kor az óvodások adnak műsort.

Karácsonyváró műsor

Szombaton Ortaházán a kultúrházban 17 órakor kezdődik a karácsonyváró műsor. Fellépnek a pákai iskolások betlehemes játékkal, és a pákai templom kórusa.

Kutyakarácsony

Zalaegerszegen a Bogáncs állatmenhelyen december 17-én, szombaton 10 órától várják az érdeklődőket a kutyakarácsonyra. Örömmel fogadnak minden adományt, különösen csirkementes száraz tápot vagy más finom falatokat. Délután 17 órától pedig a futballstadion melletti Ostoros Károly Sportcsarnokban kezdődik a menhehely javára meghirdetett karácsonyi adománygyűjtő zumba Marcelóval.

Kórushangverseny

Lendván, a Városi Színház- és Hangversenyteremben szombaton 18 órakor mutatja be adventi-újévi koncertjét a Vita Kamarakórus.

Számos érdekességet kínál a Halis-könyvtár az év utolsó könyvtári szombatján

NAGYKANIZSA A Halis-könyvtárban december 17-én, szombaton számos meglepetéssel várják az olvasókat. A Mesebőrönd Társulat tagjai, Tőtős Hortenzia és Tamásné Deme Boglárka „...hogy nőjön a fény!” címmel 10 órától adventi délelőttre várják a családokat, ezen adventhez köthető mesék, legendák, népdalok csendülnek fel. S karácsonyi ízekkel, illatokkal, valamint kézműves foglalkozással készülnek, hogy mindenki hazavihessen egy saját készítésű ajándékot szeretteinek. A program ingyenes, de regisztrálni szükséges a [email protected] címen. Ezzel egy időben a felnőtteket Godinek Ibolya közművelődési szakember várja egy csésze kávéra, hogy ismét egy aktuális kulturális témát járjanak körül. Ezt követően az 1. és 2. osztályos gyerekeknek Gulyás Eliza könyvtáros játékos angol nyelvi foglalkozást tart. Majd 10.30-tól a régi, a bibliotékai rendszerből törölt könyvek újrahasznosításában vehetnek részt a fiatalok, akiknek Benkéné Osvald Éva tart könyvszobrász foglalkozást. A hajtogatással akár karácsonyi ajándék is készülhet a lapokból. A KönyvtárMozi legújabb előadásában 10.45-kor Fenyvesi Attila könyvtáros Mozizz című programjában egy animációs rajzfilm alapján fejtik meg a gyerekek a boldogság titkát. Ezután Kardos Ferenc könyvtáros ismét időutazásra várja a családokat, amelyek 11.30-tól a 150 évvel ezelőtti Nagykanizsa mindennapjaiba kaphatnak betekintést. A szombati alkalmat és ezzel az évet is Nagy András könyvtáros Játékos ismerkedés 64 mezőn 32 figurával elnevezésű sakkfoglalkozása zárja.

Adventi túrát szerveznek a Zalai Tekergők

ZALAEGERSZEG Advent a várakozás, a csendesség, az egymásra figyelés időszaka. Az elmélyüléshez pedig nincs is jobb hely, mint kimenni a természetbe. A Zalai Teker(g)ők Kerékpáros Sport és Túra Egyesület tagjai ennek jegyében szerveznek adventi túrát Zalaegerszeg és Gellénháza között a Keresztek-útja túraútvonalon december 17-én, szombaton. Szabó Balázs egyesületi elnök lapunk érdeklődésére elmondta, akciójukkal a Koraszülöttmentő és Gyermekintenzív Alapítvány sütivásárához is kapcsolódnak, amelyen keresztül lehetőség nyílik az alapítvány támogatására. - A zalaegerszegi Dísz téri adventi vásárból indulunk szombaton délelőtt 10 órakor, s 17 kilométeres távot teszünk meg Gellénházáig, a program végén ugyancsak egy adventi vásárba érkezünk. Megközelítőleg öt órát fogunk gyalogolni, 350 méteres szintemelkedéssel. Akik előzetesen regisztráltak december 13-ig, emléktárgyat kapnak és vendégül látják őket a településen.

Egerszegi Advent

ZALAEGERSZEG Dísz tér: 16.30 Szállingó – családi koncert a Kalimpa Zenekarral, 17.30 a megyedik adventi gyertya meggyújtása, 18.00 a Botfai Citerazenekar adventi műsora, 18.30 Pál Kriszti karácsonyi koncertje. 19.00 a Zalaegerszegi Városi Fúvószenekar karácsonyi koncertje a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben.

Mérhetetlen: kötetbemutató

ZALAEGERSZEG December 17-én, szombaton délelőtt 10 órás kezdettel barátok mutatják be Gaál Zsuzska Mérhetetlen című kötetét a József Attila Tagkönyvtárban.

Felsőrajki kolbásztöltőverseny

Szombaton Felsőrajkon 9 órakor karácsonyi vásárt szervez a Szent Imre-iskola, a Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékfejlesztési Egyesület és az önkormányzat a várudvaron. Ezt követően 12 órától kolbásztöltő versenyt tartanak Zala megyei közszereplők részvételével. Az ingyenes látogatható eseményen fő fogásként lesz disznóölési húsos káposzta, kocsonya és disznótoros ebéd. A zenés karácsonyi műsort Horváth-Herman Gréta adja.

Élő betlehem a templomkertben

Szombaton 17 órától Tótszentmártonban, a templomkertben két év szünet után ismét bemutatják az "Élő betlehemet". A ingyenesen látogatható előadást a Kulturális Egyesület Tótszentmárton és a helyi horvát nemzetiségi önkormányzat szervezi, a műsorban közel ötvenen lépnek fel.

Adventi programok

Zalalövőn, a Szent László-plébániatemplomban szombaton 17 órakor családi és ifjúsági misét tartanak advent alkalmából, majd azt követően a városközponti parkban helyi civil szervezetek frissítővel, teával, punccsal, forralt borral várják az ünnepre készülőket. 18 órakor Gyarmati Antal polgármester mond köszöntőt, amit kulturális műsor követ. Vasárnap 16.30-kor a templom mellett felállított betlehemnél dr. Székely János megyés püspök gyújtja meg az adventi koszorú negyedik gyertyáját. Műsort a Szent Veronika Kórus ad.

Falukarácsonyi ünnepségek

Zalatárnokon, az egykori óvoda épülete előtt szombaton 13 órakor a település lakói közösen díszítik fel a falu karácsonyfáját. Csörnyeföldön ugyancsak szombaton falukarácsonyi ünnepséget tartanak. 15 órakor a faluházban a muraszemenyei óvodások és iskolások lépnek fel, míg 16.15 órától a Happy Singers Kórus mutatja be műsorát a templomban. Kustánszegen, a faluházban szombaton 17 órától tartanak karácsonyváró programot. Köszöntőt Bécs Tiborné polgármester mond, a zenéről Takács Krisztián gondoskodik. Pusztaszentlászlón, az evangélikus gyülekezeti házban szombaton 14 órától adventi szeretetvendégség várja az érdeklődőket.

Koncertek, zenés programok

Zalaegerszegen, a VMK Cafféban szombaton 21 órakor a Shabby Blues Band tartja lemezbemutató koncertjét. Nagykanizsán, a Cserebogár Bárban pénteken 20 órától a Büdös Bogarak jazz trió zenél. Zalalövőn, a Salla Művelődési Központ és Könyvtárban szombaton a Fáraó bulizenekar és Krisz Rudi szórakoztatja a közönséget.

Karácsonyi vásár

Szombaton 16, vasárnap pedig 15 órától várja a látogatókat a gyenesdiási adventi gesztenyesütés és karácsonyi vásár. Az első napon kölyökparti, vasárnap süteménysütő-verseny is lesz. A rendezvényen adománygyűjtés tartanak a rászoruló családok számára.

December 18.

Egerszegi Advent

ZALAEGERSZEG 18.00 a Zalaegerszegi Vegyeskar karácsonyi koncertje a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben. 18.00 órától Motion TSE Karácsonyi Táncgála Est az Art Moziban. A Mindszentyneumban 15.00 órako Mindszenty esték dr. Csókay András idegsebésszel – Mindszenty bíboros közbenjárása a bangladesi ikrek szétválasztó műtétjében. 16.30 a 4. adventi gyertya meggyújtása. Közreműködik a Balaton Kamarakórus, a gyertyát meggyújtja: dr. Csókay András.

Karácsonyi ünnepség

Vasárnap Márokföldön 18 órakor kezdődik a karácsonyi ünnepség a faluházban.

Karácsonyi ünnepség

Vasárnap Lovásziban az Olajbányász Művelődési Házban 14 órától tartják a falukarácsonyt az önkormányzat és a Kerka-völgye Baráti Kör Egyesület szervezésében. A szervezők vendéglátással is készülnek, szívesen fogadják erre a süteményeket.

Túra

Vasárnap rendezik meg a hagyomány újév köszöntő, óévet búcsúztató koccintós túrát a magyar-szlovén határ mentén. A résztvevőket Zsitkócra várják, onnan indul a túra 11.30 órakor a riganyóci kilátóhoz és a végén a magyar oldalon érkeznek meg a Hetés Barátság Parkba várhatóan 13.30-ra.

Túra

Vasárnap tartják a hagyományos Barátság-túrát Lendvahegyen a lenti Mocorgók Egyesület és a határ túli partnerek szervezésében. A túrázók 15 órakor indulnak a lendvai színháztól. A szervezők felhívták a figyelmet, hogy téli túrafelszereléssel és elemlámpával induljanak el a résztvevők. A hegybejárás végén a lendvahegyi faluotthonban mulatság lesz.

A szeretet gyertyája

Hévíz adventi koszorúján a történelmi egyházak városban szolgáló papjai s lelkészei gyújtják meg a negyedik gyertyát vasárnap 16 órakor a Festetics téren. Közreműködik a Tiszta Forrás Dalkör.

A szeretet gyertyája

Keszthelyen, a Fő téri betlehemnél vasárnap 17 órakor lobbantja lángra a szeretet gyertyáját Mezei András, a Kármel plébánosa. Közreműködik a Kis Szent Teréz Kórus.

Adventi ünnepség

Szentgyörgyvölgyön vasárnap 16 órától tartanak adventi ünnepséget, a nemesnépi színjátszók betlehemes játékot adnak elő, majd meggyújtják a negyedik adventi gyertyát. A szervezők vendéglátással is készülnek, szívesen fogadják erre a süteményeket.

Adventi ünnepség

Vasárnap Lentiben a bárszentmihályfai városrészben a fűzsátornál 14 órától tartanak adventi ünnepséget gyertyagyújtással és kulturális műsorral. Köszöntőt mond Horváth László polgármester.

Adventi programok

Zalalövőn vasárnap 16.30-kor a Szent László-plébániatemplomban mellett felállított betlehemnél dr. Székely János megyés püspök gyújtja meg az adventi koszorú negyedik gyertyáját. Műsort a Szent Veronika Kórus ad.

Jótékonysági koncert a Kertvárosi Karitász javára

ZALAEGERSZEG Jótékonysági koncertet ad a Zalaegerszegi Liszt Ferenc Vegyeskar a Kertvárosi Karitász javára december 18-án, vasárnap 19 órakor a megyeszékhelyi kertvárosi templomban. A belépés ingyenes, de a karitász szívesen fogad pénzadományokat, amelyekből a városrészben élő hátrányos helyzetű családokat támogatja az ünnepek előtt.

Horvát adventi koncert

Vasárnap Nagykanizsán 15 órakor a Felsőtemplomban a Zala Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat ingyenesen látogatható adventi koncertet szervez. Az eseményen fellép a murakeresztúri Zrínyi Miklós iskola, valamint a tótszerdahelyi Zrínyi Katarina iskola tamburazenekara, a murakeresztúri "Četiri žice" tamburazenekar, a tótszerdahelyi "Pomurske žice tamburazenekar, a kanizsai MužiKaj tamburazenekar és a Stoboš tamburazenekar.

Karácsonyváró délután

Vasárnap Zalaszentbalázson 13 órakor a kultúrházban tartják az adventi vásárt, majd 14 órától a helyi Petőfi-iskola tanulóinak karácsonyi műsorát láthatják az érdeklődők.

Adventi koncert

Lispeszentadorjánban, a római katolikus templomban a vasárnap 17 órakor kezdődő szentmisét követően a pákai plébánia kórusa és a tornyiszentmiklósi Kerti Sándor Kulturális Egyesület énekkara közreműködésével tartanak adventi kórushangversenyt. A műsort szeretetvendégség követi.

Zenés találkozó

Domonkosfán, a muravidéki település faluotthonában vasárnap 14 órakor tartják a VIII. Kis-Kerka Menti Zenés Találkozót, ahol helyi szereplők mellett az Őriszentpéteri Baráti Kar népdalköre és a muraszombati magyar kórus is színpadra lép.

Régi konyhák falvédői

Felsőlakoson, a muravidéki település faluotthonában vasárnap 14 órakor régi konyhai falvédőkből, valamint a helyi Arany János Művelődési Egyesület hímzőszakkörének munkáiból nyílik kiállítás.

Bakancsos túra

Lendváról, a Városi Színház- és Hangversenyterem előtti térről indul vasárnap 15 órakor a Lendvai Hegymászó Egyesület hagyományos év végi éjszakai gyalogtúrája, amelynek útvonala ezúttal is Hosszúfalun és Lendva-hegyen vezet keresztül.

Adventi program

Letenyén, a városközpontban vasárnap 16.30-kor a betlehem megáldásával kezdődik az adventi ünnepi program. Műsort a Decsi Fivérek együttes és a Letenyéért Közéleti Egyesület ad, köszöntőt a város alpolgármestere, Mikóné Farkas Ildikó mond, majd itt kerülnek átadásra az „Üzletek díszben” felhívás díjai.

KTC-advent

Vasárnap 14 és 19 óra között rendezik a Keszthelyi Túravitorlás Club jótékonysági adventi programját a Kossuth Lajos utcában. A program során tartós élelmiszert, gyerekjátékot és pénzadományt gyűjtenek.

December 19.

A Pálóczi-zeneiskola koncertje

ZALAEGERSZEG A zalaegerszegi városi hangverseny- és kiállítóteremben tartja karácsonyi koncertjét a Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészeti Iskola december 19-én, hétfőn 18 órától.

Balaton László új kötetének bemutatója

ZALAEGERSZEG A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban mutatják be december 19-én, hétfőn délután öt órakor Balaton László Kert és város. Ködlovagok flaszteren című novelláskötetét, amely a megyei könyvtár négy éve működő online szépirodalmi folyóirata, a Deák+kert Könyvek sorozat első kiadványa. A szerzővel dr. Gyenes Imre és Kocsis Tamás könyvtáros beszélget. Balaton László civilben a Göcseji Múzeum munkatársa, múzeumpedagógiai füzetek szerzője.

Idősek karácsonya

LENTI December 19-én, hétfőn a városi művelődési központban 17 órakor kezdődik az idősek karácsonyi ünnepsége. Ünnepi köszöntőt Horváth László polgármester mond, majd Debrei Zsuzsanna és Bot Gábor, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház művészei lépnek fel operett műsorral.

December 20.

Támogatás az egyszülős csakádoknak

ZALAEGERSZEG Karácsony közeledtével az Egyszülős Központ - támogatói felajánlásoknak köszönhetően - 200 vidéki egyszülős családot lep meg egyenként 40 ezer forintos ajándékcsomaggal. Zalaegerszegen december 20-án 18 órakor a Hevesi Sándor Színházban dr. Besenczi Árpád igazgató adja át 10 egyszülős zalai család részére az ajándékcsomagokat, tájékoztatta lapunkat a Hevesi Sándor Színház.

December 21.

ZALAEGERSZEG 16:30-kor Tél Varázsa Túra – karácsonyváró esti túra a téli napforduló hagyományait felidézve. Indulás a Rózsák teréről. A téli napfordulókor a leghosszabb az éjszaka sötétje és a legrövidebb a nappal fénye. A Zalai Teker(g)ők Kerékpáros Sport és Túra Egyesület és a Tourinform Iroda közös programján a túrázók az Aranyoslapi-forrásnál szertüzet gyújtva hívják a Nap sugarát, várják karácsony ünnepét. Útvonal: Rózsák tere – Jánkahegy – Aranyoslapi-forrás – Alsóerdő – Kertváros, autóbusz-állomás.

December 22.

Egerszegi Advent

ZALAEGERSZEG Arany Bárány – télikertben 18.00 órától Városi karácsonyi hangverseny, közreműködik a Canterina Kamarakórus és a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar. A Mindszentyneumban 14.00 Fanyűvő játékpark és adventi fotózás Kádár Ferkó Fotószínházával.

December 23.

Egerszegi Advent

ZALAEGERSZEG Dísz tér: 16.30 jazzdallamok zongorán és klarinéton – Piller Balázs és Babos Lajos műsora

18.00 az Albatrosz Tánc Sport Egyesület karácsonyi műsora

19.00 zárókoncert a Varnyú Country Zenekarral

December 24.

Egerszegi Advent

ZALAEGERSZEG Dísz tér: Élő betlehem a városháza előtt. December 24-én délután a hagyományos bejglikóstolással és a három királyok élő tevéjével várják a gyerekeket és családjaikat. Karácsonyi matiné várja a gyerekeket és a családokat az Art Moziban, amíg otthon zajlik a sütés és a karácsonyfadíszítés.

December 27-30.

Egerszegi Advent

ZALAEGERSZEG Téli szünidei matiné keddtől péntekig 15 és 17 óra közt a Mindszentyneumban.

Január 1.

Újévi csobbanás a Balatonban

SZIGLIGET Ismét lesz újévi csobbanás a Balatonban – tájékoztatott a szigligeti polgármester. Sikerült támogatókat találni a rendezvényhez, így 2023. január elsején ismét megmártózhatnak az érdeklődők a tó vizében és versenghetnek a december 24-én elhelyezett karácsonyfa eléréséért. A hagyományos újévi rendezvényt korábban hatalmas érdeklődés övezte, majd a vírus okozott kényszerű szünetet. Most azonban úgy tűnik, január elsején ismét indulhat a roham a karácsonyfáért a strandon.