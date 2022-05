Gyereknapok

Zalaegerszeg and­ráshidai városrészében gyereknapi rendezvényt tartanak vasárnap 14 órától a Magnetic Áruház parkolójában. A programban sok-sok játék (légvár, lovaglás, kézműves-foglalkozás, tűzoltó- és rend­őrautó-bemutató, ku­tya­klub), fagyi, meglepetés várja a gyerekeket. A rendezvény ingyenes. Zalaszentgyörgyön, a sportpályán szintén vasárnap 14 órától rendez gyereknapot az önkormányzat. A játékok mellett gyűjtést is szerveznek a kutyamenhelynek. Bázakerettyén, az általános iskolában pénteken 10 órától nyitott gyermeknapi programot tartanak, lesz többek közt tűzoltó- és íjászbemutató, aszfaltrajz, népi játszótér, gokart, trambulin, rókavadászat és számháború.

Jubiláló nyugdíjasklub

Szombaton 17 órakor tartja jubileumi rendezvényét a 15 éves Ságodi Nyugdíjas-egyesület Zalaegerszegen, a Ságodi utcai közösségi házban.

Nagy Lajos emlékére

Szombatot 16 órakor emlékműsorral tisztelegnek Zalaegerszegen, a botfai közösségi házban Nagy Lajos botfai helytörténész, citeraegyüttes-vezető munkássága előtt az életét bemutató programmal.

Faműves kéziszerszámok

Pénteken 16.30-kor nyílik meg a Faműves kéziszerszámok a XXI. században című kiállítás Zalaegerszegen, a Keresztury VMK Gönczi Galériájában.

Kötetbemutató

Siklósi Vilmos (a megyeszékhelyi zsidó hitközség 2020 őszén elhunyt elnöke) verseiből összeállított kötetet mutatnak be vasárnap 17 órakor a hitközség zalaegerszegi közösségi házában. A költeményekből Farkas Ignác és Kiss Ernő színművész olvas fel, a zenei blokkban Lőrincz Kálmán és Varjasi Gábor működik közre.

Kiállítás

A zalaegerszegi Ady-iskola végzős diákjainak képzőművészeti kiállítása nyílik pénteken 17 órakor a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben. A válogatáson grafikák, festmények, plasztikai munkák, illetve videóinstallációk láthatók.

Dalostalálkozó

Pénteken 14 órától megyei dalostalálkozót szervez az Életet az Éveknek Nyugdíjas Szövetség az Évgyűrűk Nyugdíjas Klub közreműködésével Zalaegerszegen, a csácsbozsoki kastélykertben lévő közösségi házban, ahol az együttesek, csoportok és szólisták zsűri előtt mutatkoznak be.

Posztumusz tárlat

Pátzay Mária festőművész posztumusz kiállítása nyílik ma 18 órától Balatongyörökön, a Bertha Bulcsu Művelődési Házban. A tárlatot Cséby Géza irodalomtörténész nyitja meg.

Hittanos találkozó

A Veszprémi főegyházmegye szombaton tartja Búcsúszentlászlón hittanos találkozóját, amely 9-kor szentmisével kezdődik a Szent László-templomban. Ezután kihirdetik az országos hittanverseny, továbbá a rajz- és alkotói pályázat eredményeit.

Kutyás nap

Szombaton rendezik a II. hévízi kutyás napot az egregyi múzeum előtti füves területen. A program 10 órakor indul, a résztvevőket egyebek mellett szépségversenyek várják kölyök, kis, közepes és nagy termetű, illetve tacskó kategóriában, emellett lesz terápiás, kutyakozmetikai és kutyasuli-bemutató is. A 16 órakor záruló program során a Szimat Állatvédő Egyesület fogadja a felajánlásokat, például tápokat, konzerveket, fekhelyeket.

Bérmálások

Bérmálás lesz vasárnap a 10.30-kor kezdődő szentmisén a keszthelyi Kis Szent Teréz-bazilikában. A szentséget dr. Udvardy György veszprémi érsek szolgáltatja ki. A katolikus hit tanítása szerint a bérmálkozók megkapják a Szentlélek ajándékát, továbbá erőt és küldetést arra, hogy Krisztus élő tanúi legyenek az egyházban és a világban. Kerkakutason, a Szent István király templomban a szombaton 10 órakor kezdődő szentmise keretében bérmálást tartanak. A szertartás főcelebránsa Császár István atya, a Szombathelyi egyházmegye általános helynöke lesz.

Operettműsor

Az algyői Parlando ének­együttes lép fel vasárnap 11 órától a hévízi Festetics téren. Az országosan ismert művészeti csoport ezúttal operettválogatást hoz a fürdővárosba.

Orbán-napi programok

Tótszentmártonban e hét végén tartja Orbán-napi programsorozatát a helyi Szent Márton Borbarát Egyesület. A rendezvény pénteken 15 órakor a faluházban borbírálattal kezdődik, az eredményhirdetést másnap tartják. A szombati események helyszíne a Kálmán-hegy, illetve a Szent Orbán pihenő környéke lesz, ahova 13.30-ra várják az érdeklődőket. A megnyitó 14 órakor kezdődik, ezután a Szentmártoni KUD kórusa és tánccsoportja lép fel. 15.15-kor tartják a Szent Orbán-szobor szentelését, majd vendéglátással és pincejárással folytatódik a program.

Elsősegélynyújtás

Kerkafalván, a faluházban pénteken 17 órakor folytatódik az egészségfejlesztési programsorozat. Ezúttal Skoda Szabolcs, a lenti mentőállomás mentőtisztje tart gyakorlati bemutatóval egybekötött előadást.

Évzáró gála

Nagykanizsán, a Honvéd Kaszinóban tartja gálaműsorát a városi színpad társulata. Az érdeklődők pénteken és szombaton egymástól eltérő, kettős szereposztásban tekinthetik meg a Valahol Európában című musicalt. Az előadások mindkét nap 18.30-kor kezdődnek.

48 órás horgászverseny

Kustánszegen, a helyi horgásztónál 48 órás páros nagyhalfogó horgászversenyt rendez a hétvégén a Göcsej Horgász Egyesület. A program a horgászhelyek sorsolásával pénteken 15.30-kor kezdődik, a horgászat 18 órakor indul s vasárnap estig tart. Az eredményhirdetést várhatóan vasárnap 19 órakor tartják.

Családi nap

Zalalövőn, a Borostyán-tónál szombaton tartja idei családi napját a helyi horgászegyesület. A program keretében halfogó versenyt is tartanak, amelyre a helyszínen 6.30-tól nevezhetnek az érdeklődők.

Elszármazottak találkozója

Lispeszentadorjánban, a kultúrháznál rendezi meg az elszármazottak találkozóját az önkormányzat. A vendégeket 10 és 12 óra között fogadják, 13 órakor Árkus Béla polgármester mond köszöntőt, 14 órakor pedig Török Henrik vidékfejlesztési menedzser a falu múltjáról, jelenéről, az utóbbi évek fejlesztéseiről beszél. 15 órakor a Parlando ének­együttes mutatja be műsorát.

Nyugdíjas néptáncosok

Nagykanizsán, a HSMK-­ban tartja szombaton 14 órától a megalakulása 15. évfordulójára szervezett gálaműsort a Gyöngy­virág nyugdíjas-néptánc­csoport. Az ünnepelt együttes mellett több mint tucatnyi további tánccsoport, dalkör és népzenei csoport lép fel.

Szépkorúak köszöntése

Zalalövőn, a budafai településrészen szombaton köszöntik a szépkorú lakókat. Műsort a helyi szereplők, az általános iskola tanulói és a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház művészei adnak. Nagyradán, a kultúrotthonban vasárnap 13 órakor kezdődik az idősek napi ünnepség. Előtte, 12 órától szentmise várja a híveket.

PEN Feszt

Nagykanizsán, a Pannon Egyetemen szombaton 16 órától tartják a PEN Feszt rendezvényét, amely múltidéző előadásokkal indul, majd a Pántlika néptáncegyüttes előadása és táncháza, 20 órától pedig a Canischa zenekar koncertje következik.

Fotókiállítás

Nagykanizsán, a HSMK Ősze András Galériájában szombaton 17 órakor tartja a Kanizsa Fotóklub a XXXVI. Életünk – 2022 fotószalon pályaműveiből rendezett kiállítás megnyitóját és díjkiosztó ceremóniáját. A kiállítást Varga Szilárd elnök méltatja.

Táncház

Nován, a Gönczi Ferenc Művelődési Otthonban tartja szombaton 19 órától táncházát a Tarsoly Erdélyi Mezőségért Egyesület. A zenét Vizeli Balázs és zenekara szolgáltatja, Kiss Norbert pedig a bonchidai román csárdás alaplépéseit tanítja meg az érdeklődőknek.

Termelői piac

Újudvaron, a templom melletti piactéren szombaton 8 és 12 óra között termelői piacot és kézművesvásárt tartanak.

Férfinap

Szombaton Kistolmácson férfinappal egybekötött családi napot tartanak a kempingben. Arcfestés, lovaglás és májusfa-kitáncolás is lesz.

Kenyérkészítő workshop

Kerkaszentkirályon, a természetházban vasárnap 14 órától kovászoskenyér-készítő workshopot tartanak.

Bábszínház

Lendván, a városi színház- és hangversenyteremben szombaton 10-kor mutatja be a Pupilla Bábszínház a Sosevolt cirkusz című gyermekelőadást.

Spárgafesztivál

Hosszúfaluban szombaton rendezik meg a spárgafesztivált. A program 11 órakor kezdődik megnyitóval, 12 órától látványkonyhával, spárgaspecialitások kóstolójával, termelői vásárral, borkóstolóval várják az érdeklődőket. 12.30-tól szórakoztató és gyermekprogramokkal folytatódik a rendezvény, 18 órától pedig a Blue Planet zenél.

Koncertek, zenés partik

Zalaegerszegen, a PopUp Undergroundban pénteken 20 órától a helyi A Hetedik, valamint a szombathelyi River Runners ad koncertet. A Gardenben pénteken Sikztah, Raul Young és Baluca, valamint Sümeghy Kristóf keveri a zenét. Szombaton ugyanott a BSW lép fel. Nagykanizsán, a Rush Clubban szombaton Metzker Viktória, Strong R., Patrick és a The Unicorns DJ-csapat szórakoztat. A Kanizsa Clubban szombaton a Zero bulizenekarral tartanak szezonzárót. Csonkahegyháton, a Fáraó Klubban szombaton a Fáraó bulizenekar játszik. Lendván, a zsinagógában pénteken 18 órától Teodor Cotic és Matija Hozjan gitárkoncertje várja az érdeklődőket. A színház- és hangversenyteremben szombaton 19 órától Pia Novak klasszikus zenei műsorral mutatkozik be. Őt Darja Mlakar Malezic kíséri zongorán.