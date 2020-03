Vegyes alternatíva – avagy fűts okosan

Fűteni és meleg vizet előállítani minden háztartásban szükséges. Számos módja lehet ennek, azonban ma már nem elhanyagolható szempont a környezetvédelem sem.

A megújuló energiaforrások mellett érdemes számításba venni az egyébként is megtermelt hulladék újra felhasználását is. Ehhez lehet megfelelő megoldás a vegyes tüzelésű kazán.

Ha szívügyünk a környezetvédelem, akkor igyekszünk az életünk minden területén ügyelni erre és védeni bolygónkat. A fűtés sajnos nem kifejezetten tartozik ugyanakkor azon területek közé, amivel kapcsolatban egy átlagos háztartásban élő túl sok mindent tehetne, de amire lehetőségünk van, azt érdemes megtenni. Ilyen például a megfelelő fűtési mód kiválasztása, és lehetőség szerint a hagyományosan alkalmazott gáz leváltása, vagy részbeni kiváltása.

Természetesen a legjobb és hosszútávon leginkább kifizetődő megoldás, ha valamely megújuló energiaforrás mellett tesszük le voksunkat. Napelemet használunk, vagy a szél erejét hasznosítjuk, de már azzal is sokat teszünk, ha vegyestüzelésű kazánra váltunk. A földgáztól való függetlenedés egyik útja ugyanis ez, mellyel végső soron a környezetünk mellett a pénztárcánknak is kedvezünk.

A vegyestüzelésű kazán, nevéhez hűen számos különféle (kemény) anyag elégetésére alkalmas. Szén, pellett, fa, brikett vagy akár kerti hulladék is segítségünkre lehet, ha ilyen módon fűtünk. Folyamatos kézi utántöltést igényel, hiszen nem egy csövön keresztül érkezik a fűtéshez használt alapanyag, de kétségtelenül megéri a fáradozásokat, hiszen az egyik leghatékonyabb módszerről van szó.

Természetesen akár gázfűtéssel együtt is alkalmazható, például olyan időszakokban, amikor fontos egy alap hőmérséklet fenntartása, azonban nincs lehetőség a kazán rendszeres újra töltésére.

Üzemeltetése bár állandó jelenlétet igényelhet, mégis gyerekjáték, nem szükséges szakember hozzá. Karbantartásához sem kell túl gyakran szakmai segítséget igénybe venni, hiszen hosszú távon működtethető meghibásodás nélkül. Nem csupán a tűz életben tartása, de a keletkezett égéstermék eltávolítása is rendszerességet igényel, azonban ezek a munkák bárki számára könnyűszerrel elvégezhetőek.

Ráadásul a fenntartása is kifejezetten olcsó, mivel akár a kertben felhalmozódott kerti hulladékot is elégethetjük benne. Ráadásul, ha megfelelő odafigyeléssel válogatjuk meg az égetésre szánt hulladékunkat, a környezetszennyezést is minimalizáljuk, szemben a gáz- vagy fatüzelésű kazánokkal.

A vegyestüzelésű kazán használata tehát mindenki számára javasolt lehet. Aki kicsit is nyitott a megújuló energiaforrások és következésképp a környezetvédelemre, korszerűsítse fűtését, és kezdje a lehetőségek feltérképezését a vegyestüzelésű kazánoknál.