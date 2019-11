Így tanítsuk pontosságra a gyereket játékosan!

Azoknak a gyerekeknek, akik már ismerik és értik az óra és időmúlás fogalmát, a következő feladat az lehet, hogy a pontosságot is megtanulják. Mit jelent időben elkészülni, elindulni és nem késni.

Az más kérdés, hogy jó ötlet-e egy kisgyereket már ideje korán arra buzdítani, hogy pontos legyen. Talán úgy van értelme csak, ha ehhez nem párosul túlzott elvárás, azaz nem válik a pontosságból egyfajta szorongató megfelelési vágy, mert ez akár egész életére is kihathat. Persze senkit sem akarunk riogatni, csak inkább arra utalni, hogy ráérnek a gyerekek arra, hogy az órához igazítsák az életüket.

Pontosság és késés

Ugyanakkor az igenis fontos, hogy betartsanak bizonyos szabályokat annak érdekében, hogy gördülékenyen alakuljon például egy reggeli készülődés és elindulás. Amint iskolások lesznek, szembesülniük kell azzal, hogy meghatározott ideig tartanak a tanórák és a szünetek. A késésekért igazolatlan órát is kaphatnak. Tehát vannak következményei annak, ha elkésnek. Az iskolások viszont már elég nagyok, és ismerik az órát, ezért akár már szuper saját gyermek karóra büszke tulajdonosai is lehetnek.

Egy gyermek karóra biztonságérzetet adhat egy kisiskolásnak. Nyomon követheti azt, hogy mikor van vége a tanításnak, mikor kell elindulnia különórára vagy mikor jönnek érte suli után. Egy vagány gyerekóra nem behatárolja az idejét, hanem kereted ad a napjának.

Segítségével követheti a kialakult órarendet és napirendet, észrevétlenül tanulja meg, hogy mikor kell elindulni, hogy időben odaérjen valahova, főleg, ha bizonyos távolságokon belül már egyedül közlekedik.

A gyermek karóra stílusa

Már a gyermek karórák esetében is különböző stílusok közül lehet választani, hiszen a kisiskolásoknak is különböző dolgok tetszenek, persze a mesefigurás órák még mindig nagyon népszerűek, a szuperhősök, Hello Kitty és a Minyonok mind-mind képviseltetik magukat.

A színes, nagyon vagány szilikon szíjas órák is menőnek számítanak, főleg, ha cserélhetőek ezek a szíjak. Vannak emellett sportos gyermek karórák is, illetve olyanok, amelyek egy egyszerű aktivitás mérőre hasonlítanak, holott egy digitális kijelzős gyermek karóráról van szó. Ezek a darabok nagyon modernek, elsőre nem is mondanánk meg róluk, hogy gyerekeknek szánták.

És most, hogy közeleg a karácsony, remek lehetőség van arra, hogy megvásároljuk gyermekünk első karóráját is!