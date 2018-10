A kihűlés ellen; szigetelj és védj

Napjainkban a legtöbb házat már szigetelik, hogy a hőmegtartó képességét fokozzák, ez főleg a téli, hidegebb időszakokra vonatkozik. Hiszen senki sem szeret a hidegben élni, ha nem muszáj.

Következőkben a szigetelő munkájáról fogunk beszélni. A szigetelő, leginkább az építőiparban foglal helyet, ahol az épületeket, építményeket, kazánokat, műtárgyakat, csöveket szigeteli, de nem csak hőmegtartó képességük szerint, hanem lehet ez hőszigetelés, hangszigetelés, nedvesség elleni szigetelés, talajszigetelés. Kifejezetten a nedvesség elleni szegetelésben vannak még különböző más fajták is, mint például talajnedvesség, talajvíznyomás, mindenféle víz elleni szigetelés, és a belsővíznyomásokhoz tartozó szigetelési eljárások.

Egy ilyen munkás, elvégzi a kiadott munkát, tehát legfontosabb, hogy a nedvesség elleni védelmet kiépítse, és elhárítsa a kialakulható problémákat. Ezek mellett elvégzi a hőszigetelési, illetve hangszigetelési feladatokat is. Minden szigetelés esetében biztosítania kell, hogy az megfelelően legyen megcsinálva és védve. A munkálatok előtt értelmeznie kell, hogy mi is a teendő az adott tervek alapján, valamint a méréseket is ő maga végzi el az adott terepen. Mérések után már tud adatokkal szolgálni a megrendelőnek, hogy mennyi anyagra és eszközökre lesz szükség, a munka elvégzése alatt. Minden olyan területet megvizsgál, ahol a szigetelés történni fog, így az egyenletességére kifejezetten figyel, hiszen csak akkor lesz tökéletes a munkája, ha mindenre különösen odafigyel. Ha nem megfelelő az a felület, ahová a szigetelés kerül, akkor még a munkálatok előtt annak a felületnek a kijavítását is el kell végeznie, hogy a szigetelés megfelelően történjen, és működjön. Miután ezekkel elkészült természetesen a szennyeződésektől meg kell tisztítania a fogadófelületet, így kerül rá a szigetelés. Bitumenes alapozót használ, ezt viszi fel a fogadófelületre, ezt ragasztóanyaggal is elkészítheti, tehát e fogadó felületet, és magát a szigetelést is bekeni ezzel az anyaggal, így hozza létre a szigetelés megfelelő kötését a fogadó felülettel. Ha megtörtént mind a két felület bekenése, akkor a szigetelő anyagot ráhelyezi, és mindenféle módszerekkel, attól függően, hogy milyen a szigetelő anyag, rásimítja, vagy lesimítja, forraszthatja is, vasalás is történhet, és mindeközben a rétegek közé szorult levegőt kipréseli.

Más szigetelésnél természetesen más eljárásokat is használ, mint például a falaszfalt, és esetlen mázszigetelés esetében ezeket a szigetelésre használat anyagokat több rétegben kell felvinni, hogy kiváltják a megfelelő hatást. A rétegeket szinte hézagmentesen kell elhelyezni, és egy erre a munkálatra kitalált spatulával kell elsimítania azokat. Ha éppen hangszigetelésről beszélünk, akkor egy olyan anyagot fúj, illetve présel az épületeken található résekbe, falakba, mennyezetekbe, padlóiba, melyek elnyelik a hangot, így hangszigetelés történt. Szigetelhet még, akár légkondicionáló és hűtőberendezéseket is, valamint kazánokat, csöveket, és tartályokat is. Hasonló állásokról tájékozódhat az alábbi oldalon.