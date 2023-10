Felső Attiláné Ági egykor még a húgával, Kercsmarics Szilviával dolgozott együtt. Kettejük munkáját megkönnyítendő álláshirdetést adtak fel. Elmondása szerint soha nem felejti el, hogy 2003-ban 80 eladó jelentkezett erre az egyetlen helyre. Az utolsó körbe már csak öten kerültek be, viszont szándékosan olyan embert szerettek volna, akit személyesen nem ismernek. Az idő igazolta, hogy jól döntöttek, hiszen huszadik éve kitartó, szorgalmas, a munkájára igényes Imrey Mónika olyan kereskedő szemlélettel rendelkezik, ami manapság ritka.

- Mielőtt csatlakoztam volna a Célpont fehérnemű csapatához üzlet vezető voltam egy bababoltban, egy farmer és egy divat üzletben is - mesélte Imrey Mónika. - Ezért a sok jelentkező ellenére is bíztam benne, hogy az addig szerzett tapasztalatokat kamatoztathatom. Valószínűleg szimpatikus lehettem, s talán a szakmai háttér mellett az emberi tényezők, mint például a humorérzék is sokat nyomtak a latba. Imádok a vásárlókkal beszélgetni, megismerni őket, sőt olykor pszichológusnak kell lennünk. A kereskedelemnek mégiscsak egy intim területe a fehérnemű értékesítés.

Felső Attiláné Ági szerint a fehérnemű terén a trendek jönnek-mennek, de mi mindig arra törekednek, hogy ha valaki fehérneműt vásárol, az úgy illeszkedjen a testére, ahogyan kell. Ami jól áll a testen az összességében divatossá teszi a megjelenést. Amelyik ruhadarab kényelmes, az jól viselhető, hordható lesz. Például egy fehérnemű szett kiválasztásánál arra is lényeges ügyelni, hogy milyen színű, szabású ruha alá kerül. Nálunk a próba elengedhetetlen, ahhoz, hogy olyat adjunk, ami minden részletében tökéletes az adott vásárlók igényeinek. Ebben Mónikára is bátran lehet támaszkodni humorba ágyazott őszinteségével feloldja az esetleges feszültséget a vásárlóban és önbizalmat ad számukra.