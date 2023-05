Hamarosan elérkezik a húsvéti hosszú hétvége, ami kitűnő lehetőség arra, hogy pár napra kiruccanjunk külföldre kicsit pihenni. 4 igazán szuper úti célt gyűjtöttünk össze, melyek a húsvéti ünnepek alatt különleges élményeket tartogatnak. Nincs más hátra, mint lefoglalni az utazást, bepakolni a táskát és kötni egy megbízható külföldi utasbiztosítást!

1. Zágráb: különleges húsvéti látványosságok

A szomszédos Horvátország fővárosában a húsvéti időszakban nemcsak a kellemes napsütést és az izgalmas nevezetességeket élvezhetjük, hanem különféle kulturális programokon vehetünk részt és húsvéti különlegességeket is láthatunk. A zágrábi katedrális előtt például hatalmas húsvéti tojásokat tekinthetünk meg, melyeket horvát művészek kézzel festenek kifejezetten erre az alkalomra.

2. Bécs: mesés húsvéti vásárok

Egy bécsi kiruccanás akkor is tökéletes lehet, ha csak 1 napos kirándulásra vágyunk! A Schönbrunni kastély előtt és a belvárosban is találhatunk húsvéti vásárokat, így a városnézés mellé könnyen beiktathatjuk ezeket is.

A húsvéti vásárokon kézműves programok, kulináris meglepetések és színes húsvéti díszek várnak minket. Az óvárosban ilyenkor egy igazi kuriózum is látható: a Freyung téren található Európa egyik legnagyobb tojáshegye, amely 40 000 festett tojásból épül fel.

3. Madrid: spanyol húsvéti felvonulások

A spanyolok igazán megadják a módját a húsvétnak: egy teljes héten át - amit Santa Semanának (Szent Hét) hívnak - tartanak különböző felvonulásokat, ünnepségeket és koncerteket.

Madrid utcáin színes, látványos és hangos körmeneteknek lehetünk tanúi, ahol zenélnek és flamencót táncolnak az emberek. Az éttermekben pedig igazi spanyol húsvéti ételeket próbálhatunk ki: például sült tőkehal (Soldaditos de Pavía), csicseriborsó pörkölt (potaje de garbanzos) és tőkehal krokett (croquetas de bacalao) is kerül ilyenkor a tányérokra.

4. Róma: a legszebb húsvéti misék

Az örök város elragadó a tavaszi időszakban, ráadásul mivel a katolikus egyház központja, ezért a húsvéti időszak különösen fontos és sűrű ünnep Róma számára. Nagycsütörtöktől kezdve Húsvétvasárnapig különféle vallási programokat, szentmiséket tartanak a városban. Vasárnap a Szent Péter téren pedig személyesen a pápa beszédét is meghallgathatjuk.