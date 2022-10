Szükséges rossz – a számítógép okozta nyavalyák

Elhomályosuló látás, kiszáradt szemek, amelyek szúrnak, égnek, fájnak; fejfájás, nyak és hát feszülés, ízületi problémák. Csak néhány azok közül a problémák közül, amelyeket a számítógépezés okozhat.

Ezeket a tüneteket összefoglaló néven a számítógép előtti munkavégzés okozta szindrómának, azaz Computer Vision Syndrome-nak (röviden CVS-nek) nevezzük. Szerencsére nagy részük rendszeres testmozgással, kényelmes székkel és egyéb trükkökkel megelőzhető vagy javítható. Itt jön képbe a szemek megóvásáért felelős kékfény szűrő szemüveg.

Szemszárazság, ég veled!

A monitorszűrős szemüveg kifejezetten a kellemetlen szemtünetek megszüntetésére lett kitalálva. Azért olyan kiváló ez a típusú szemüveg monitor előtti munkavégzéshez, mert a lencse kékfény szűrővel van ellátva, ami megakadályozza, hogy a kijelző káros sugarai a szemünket terheljék.

Ennek, a blue filter szemüveg néven is ismert típusnak a különlegessége, hogy dioptriás és null dioptriás lencsével is elérhető, így azok számára is megnyugvást nyújt, akik egyébként hibátlanul látnak. A magas látáskomfortot biztosító szemüveg nem csak számítógépezés közben hasznos: a blue filter a telefon vagy a tablet nyomkodása közben is megóvja szemünket.

Forrás: canva.com

Ha kell egy kis extra segítség…

Azoknak, akiknek egy kis segítségre van szükségük az éles látáshoz, a dioptriás monitor szemüveg könnyíti meg a monitor előtt töltött munkanapokat. Ez tulajdonképpen annyit jelent, hogy a szemüvegünk megrendelésekor az általunk kiválasztott keret és a felírt lencse mellé kérünk még extraként blue filter-t is.

A kékfény szűrővel ellátott dioptriás szemüveggel épp olyan élesen láthatjuk a kijelzőt, mint bármi mást, kellemes, sárgás színe azonban kényelmessé teszi a mindennapokat.

Ha pedig egy kis extra támogatásra is szüksége van szemeinknek, érdemes oda készíteni a számítógép mellé egy csomag szemcseppet és időnként cseppenteni egyet szárazzá váló szemünkbe.