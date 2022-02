Mit jelent 2022-ben a „menő”?



A Tommy Hilfiger az a márka, ami hűen tanúskodik kínálatában arról, hogy mi is aktuálisan a trendi, avagy merrefelé fúj a divat szele. A gyártó nem most kezdte a pályát, és nem pár éve tört be a piacra, milliókat elcsábítva a világ számos pontján, úgyhogy kiemelkedően hiteles forrásnak tekinthető stílusosság témájában. Elég csak végignézni a paletta tagjait, és máris nyilvánvalóvá válik, hogy mi az, amit a 2022-es esztendő hozhat. Lendületességet, fiatalosságot, vagányságot és persze, ami a kivitelezést illeti, maximális minőséget.



A póló az egyik legkedveltebb ruhanemű a szezonban. Hogy melyikben? Valójában mindegyikben. Igazi jolly joker, ami télen épp úgy felhúzható mondjuk egy vastagabb pulóver kíséretében, mint nyáron: egymagában. Szóval az év egészében jó szolgálatot tehet. Ráadásul könnyű variálni. A megjelenése külön említést érdemel, ugyanis a termékpaletta szó szerint és átvitt értelemben is színpompás. Akik szeretik feldobni a hangulatot, bátran választhatnak a világosabb, élénkebb árnyalatok közül. Ugyanis, ha valamiben újító a 2022-es év, az bizony épp a színekben érhető tetten. A színességben. Abban, hogy napjainkban már evidencia: a sötét árnyalatokon túl is van élet. Még télen is, amikor sokan hajlamosak szürkébe, feketébe burkolózni.



A fazonok is változatosságról tanúskodnak. A galléros illetve a gallér nélküli alternatívák egyaránt népszerűek, miközben többnyire a lezser, laza esésű modellek a leginkább keresettek. Természetesen, mint a divat világában mindenütt, az egyéni ízlés az egyetlen szempont, ami igazán, felülmúlhatatlanul mérvadó.



Tovább is van, mutassuk még?



Folytatjuk! A téma jóformán kimeríthetetlen. A https://answear.hu/k/ferfi/ruhazat/polok-es-galleros-polok oldal a bizonyíték erre. Csak egyszerűen végigpörgetni a készletet is jócskán időigényes feladat, de hálás kihívás. Mert a végén borítékolható az örömteli rátalálás.



A stílusos variánsok között a hagyományosnak mondható irány épp úgy teret és helyet kap, mint az újító szellemiség. Aki ragaszkodik például a sötétebb színekhez, nem kell, hogy valami olyat erőltessen magára, ami nem kényelmes, semmilyen szinten. De aki bevállalós, az nyugodtan belemerülhet a színek hullámzó tengerébe.



Ami mindegyik póló esetében bizonyos, az a maximális kényelem. Komfort nélkül ugyanis mit sem ér a kellem, és lényegtelen a trendiség. Ha a kényelem nem stimmel, akkor a kártyavár végleg összedőlhet. S hogy ebből mi a tanulság? Az, hogy sohasem szabad beérni a tökéletesnél kevesebbel. A tökéletes pedig a praktikum és esztétikum kiegyensúlyozott, egységes harmóniáját jelenti.