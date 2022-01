Világszerte, így Magyarországon is egyre több ember él olyan betegségekkel, amelyek gyógyításához plazma alapú gyógyszerek szükségesek. Mivel ezek alapanyagát mesterséges úton nem lehet előállítani, ezért van óriási szükség minél több segítő szándékú emberre, akik közreműködésükkel életeket menthetnek meg. Egy beteg egyheti gyógyszeradagjához 25 plazmaadóra van szükség.

A Plazma Centerben színvonalas és egyben barátságos környezet fogad minket

A felkészült egészségügyi szakemberek első körben alkalmassági vizsgálatot végeznek, ami egészen nagyszerű, hiszen ezáltal értékelést kapunk a jelenlegi egészségi állapotukról, ráadásul díjmentesen. A vizsgálattól számított egy hét elteltével küldenek értesítést, hogy alkalmasak vagyunk- e a plazmaadásra.

Készséges egészségügyi szakemberek fogadják az érkezőket. Forrás: Viva Plazma

Covid elleni védőoltással nem rendelkezők ugyanúgy adhatnak vérplazmát, mint oltott társaik

A dolgozók körében 100% - os az átoltottság. A 18 és 6o év közötti, magyarországi lakcímmel rendelkező, egészséges lakosokat várják. A modern és higiénikus környezetben nemcsak folyamatos orvosi felügyelet áll rendelkezésre, hanem étkezési tanácsadással, sőt, a plazmaadást követően finom enni- és innivalóval is várják az érkezőket.

A könnyen megközelíthető modern épület a Vizslapark közelében, a Platán soron található. Forrás: Viva Plazma

A rendszeres plazmaadók éves szinten minimum 315 ezer forintot is kézhez kaphatnak

Ez az összeg nem csak jövedelem kiegészítés, hanem egyúttal életmentés is. A segítségért cserébe ugyanis anyagi juttatás jár; havonta körülbelül 50-60 ezer forintot is kaphat az a személy, aki hetente részt vesz a plazmaadáson. Egy évben 45 alkalommal lehet plazmát adni, ami nem jelent veszélyt a szervezet számára, hiszen a vérplazma néhány napon belül újratermelődik. Ezért is tudunk akár hetente segítséget nyújtani.

Hónapról hónapra egyre több a jelentkező

A lakosság körében sok a visszajáró, akik barátot, ismerőst is hoznak magukkal. Ezt az intézményben külön díjazzák, amit „baráthívó”-nak neveztek el, melynek lényege, hogy minden fő után plusz honoráriumot fizetnek.

A lakosság körében egyre több a segítő szándékú ember, akik hetente adnak vérplazmát. Forrás: Viva Plazma

A Viva Plazma több megyei szervezetet is támogat

Fontosnak tartják, hogy ahol tudnak, ott segítsenek. Éppen ezért havonta egyszer adományozási napokat is szerveznek, ahol megyeszékhelyi alapítványokat és egyesületeket támogatnak. A tavalyi évben 7 szervezetnek is segítettek:

Koraszülöttmentő és Gyermekintenzív Alapítvány, Zalaegerszegi Kardiológiáért Alapítvány, Bogáncs Zalaegerszegi Állatvédő Egyesület, Zalaegerszeg Mentőállomásért Alapítvány, Zalaegerszegi Egészségügyi Főiskolai Képzésért Alapítvány, Vércsepp a Vérellátásért Alapítvány, Törött Szárnyú Pillangók Alapítvány

A Viva Plazma több megyei alapítványt és egyesületet is támogat.Forrás: Viva Plazma

Október 29. különleges rekordnapnak számított: minden plazmaadás után 1000 Forintot gyűjtöttek az Országos Mentőszolgálatnak. Azon a pénteken összesen 205 plazmaadást végeztek, így 205.000 Ft adomány gyűlt össze.

A továbbiakban is célként tűzték ki maguk elé, hogy havonta egy napot az adományozásnak szenteljenek

A későbbiek folyamán több megyeszékhelyi céggel szeretnének együttműködni, ezáltal is jobban bekapcsolódni a város életébe. Segítséget nyújtani ott, ahol szükség van rá, ahol szívesen látják őket.

Városvezetéssel és néhány helyi cégvezető jelenlétével 2021. november 25-én ünnepélyes átadója a centernek:

Létrejött egy közös együttműködés az OVSZ-el, aminek sikerességét bizonyítja, hogy a tavaly decemberi véradás keretein belül a plazmaadóknak is lehetőségük nyílt részt venni a programban. Ezáltal a véradó is megismerkedhetett a plazmaadás folyamatával, így akár helyben ki is próbálhatta azt.

Ha Ön is szeretne másokon segíteni, ami egyben jövedelem-kiegészítéssel is jár, a Viva Plazma segítőkész kollégái várják jelentkezését: https://zalaplazma.hu/