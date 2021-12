1. A sportos



Mindannyian ismerjük azt a típust, aki mindenhova úgy megy, mintha éppen futásból érkezett volna. Aki csakis sportcipőben jelenik meg bárhol, és egész baseball sapka gyűjteménye van.

Maga a stílus eredetileg az elitsportok formaruháiból alakult ki. Nevezetesen a tenisz, a golf és a vitorlázás igazán stílusos ruhadarabjai jelentették kezdetben a sportos stílust.

Szóval, hogyha klasszikus sportos stílust szeretnénk követni, akkor egy laza szabású vászonnadrág, egy teniszpóló - az a gallérosféle – és a nyakunkba kötött pulóverrel érhetjük el.

Manapság ugyanakkor már nem ilyen szigorúak a kategória jellemzői. Tényleg elég egy póló egy melegítőalsó, sportcipő, baseballsapka, kapucnis felső. Ez is sportos, és menő.

Forrás: pixabay.com

2. Az elegáns



A mindig elegáns férfi azért nem biztos, hogy létezik, de sokaknak a munkaköre megkívánja, hogy hét közben mindenképpen elegánsak legyenek. Azt gondolnánk, hogy ehhez mélyen a zsebünkbe kell nyúlni, de igazából csak elég ügyesen válogatni. Nem csak öltönyben lehetünk elegánsak. Egy jól szabott nadrág, ing és mellény, vagy egy stílusos pulcsi is tudja hozni ezt az érzést. Próbáljunk meg többféle inget, zakót, nadrágot összeválogatni, harmonizáló színekben. A legjobb egy helyről megvásárolni az elegáns ruhadarabokat, hogy anyagminőségben is passzoljanak. Fontosak a kiegészítők is: egy minőségi óra, egy stílusos nyakkendő, egy szép öv. Sok lehetőség kínálkozik, ha elegáns stílusú férfinak vennénk ajándékot.

Forrás: pixabay.com

3. A laza



A laza stílus elengedhetetlen képviselője egy jó farmer. A legjobb, ha nem új. Ha annak a farmernek már van története. És szintén hozzáad az értékéhez, ha igazi klasszikus, mondjuk egy Levis 501-es. És persze nagyon kell hozzá egy tornacipő is. Ha lehet, ez se legyen új, és ebből is egy igazi klasszikus a legmenőbb, vagyis egy Converse. Ha ez meg van, akkor tulajdonképpen már jöhet bármi. Vicces, színes pólók, vicces, színes zoknik. Mindenféle trükkös megoldású pulcsik. Vagány kiegészítők. Stílusos napszemüveg is kell, és megfelelő arcszőrzet sem árt.

A lényeg, hogy úgy nézzen ki, mintha az ember csak úgy felkapkodta volna magára az első dolgot, amit a szekrényében megfogott, és mégis milyen királyul néz ki.

Forrás: pixabay.com

4. Laza-elegáns



Szinte ugyanaz, mint a laza, azzal a különbséggel, hogy ha már megvan a farmer, tornacipő vagy bakancs kombó, akkor ahhoz vegyünk föl egy zakót. Vagy csak simán egy V-nyakú pulcsit a farmerhoz, bőrcipőt, bőrövet. Hátizsák helyett válasszunk stílusos bőrtáskát, de maradjunk a laza cipőnél. Hordjunk mindenféle bohém kiegészítőt, például kalapokat, nadrágtartót, természetes ékszereket. Figyelem, a zakó fontos eleme ennek a stílusnak! Télen pedig egy laza stílusú szövetkabáttal egészíthetjük ki.

Forrás: pixabay.com

5. Az extravagáns



Nagyon nehéz meghatározni, hogy mi is az az extravagáns. Ráadásul Magyarországon valahogy úgy alakult, hogy viszonylag ritkán látni igazán extravagánsan öltözködő embereket. Talán túl konzervatívak vagyunk az öltözködés terén. Ha valaki mégis bevállalja, rosszalló nézésekre és megjegyzésekre számíthat. De az jó, hogy aki ezt a stílust képviseli, azt ez legkevésbé sem izgatja, sőt inkább élvezi is, hogy hatást gyakorol másokra. Szóval a lényeg a feltűnés, a másoktól való különbözőség, az egyediség és az önkifejezés. Élénk színek, drámai szabások, meglepő anyaghasználat és feltűnő kiegészítők jellemzik. Mindenképpen egyedi tervezésű ruhákat és kézműves ékszereket válasszunk, ha extravagáns szerettünknek vásárolnánk. De még jobb, ha mi magunk készítünk valami kommerszből valami igazán meglepőt.

Forrás: pixabay.com

Természetesen nincsenek ezekben éles határvonalak, és nem is érdemes megrögzötten ragaszkodni egyik-másik stílushoz. Alkalomtól is függ, hogy éppen melyiket válasszuk, és a pillanatnyi hangulatunk is befolyásolja. De azért az alapvető személyiségjegyeink mindenképpen meghatározzák, hogy melyik stílushoz vonzódunk leginkább. Csak lazán, érezzük jól magunkat a bőrünkben, az a lényeg.