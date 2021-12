„A MÁV-Volán-csoportnál a magyar vasút 175. jubileumi évében, a Vasút Európai Évében, 2021-ben is a modern és versenyképes közösségi közlekedésért dolgoztunk. Fenntartható és utasbarát szolgáltatásaink fejlesztéséért megyéinkben új járműveket állítottunk forgalomba, optimalizált és összehangolt vasúti és közúti menetrendet alkottunk, fejlesztettük szolgáltatásaink színvonalát, pálya- és állomásfelújításokkal javítottunk a menetrendszerűségen. A MÁV-Volán-csoport egy nagy, összetartó szervezet, melynek célja közös: megteremteni hazánkban a modern közösségi közlekedést, melyben a MÁV és a Volánbusz együtt szolgálja az utasok érdekeit és a környezetvédelmet.” - mondta lapunkban Homolya Róbert, a MÁV elnök-vezérigazgatója.

Kiemelte:

„Korunk legnagyobb változása a klímaváltozás megállítása, ennek keretében a széndioxid kibocsájtás csökkentése, a gazdaság és a társadalom működésének fenntarthatóvá tétele. Fejlesztéseink mellett, amelynek keretében a széndioxid kibocsájtásunkat jelentősen tudjuk csökkenteni nagyon fontos az, hogy a fogyasztókat, az utasainkat is rábírjuk arra, hogy az egyéni közlekedési módok helyett válasszák a sokkal fenntarthatóbb közösségi közlekedést, a vasúti vagy a közúti buszos közlekedést.”

Menetrendfejlesztés

A Szombathely–Zalaszentiván–Nagykanizsa–Barcs–Pécs viszonylaton már kétszer gyakrabban, kétóránként közlekednek a Pannónia InterRégió vonatok.

A Békéscsaba és Zalaegerszeg között Orosháza–Szentes–Csongrád–Kiskunfélegyháza– Kecskemét–Dunaújváros–Siófok–Keszthely–Hévíz útvonalon közlekedő autóbuszjárat a Balaton déli partján (Siófok és Keszthely között) az eddiginél lényegesen több helyen biztosít le- és felszállási lehetőséget.

Nyáron új, három naponta közlekedő IC járattal vált elérhetővé az Adriai-tenger partján fekvő Split. A vonaton háló- és fekvőhelyes kocsik és étkezőkocsi is közlekedett.

Okosjegy

Új, kizárólag a digitális csatornákon, az Elvirában és a MÁV mobilalkalmazással megvásárolható jegytípust, Okosjegyet vezettünk be a nyári szezonban a balatoni vonatokra is.

A korlátozott számban kapható jegyekkel a menetjegy megváltásának időpontjától függően a szokásosnál lényegesen olcsóbban biztosítottuk az utazást.

Budapestről ezzel másodosztályon, a balatoni állomásokra, így Keszthelyre is 2021 forintért lehetett jegyet váltani, erre a viszonylatra a teljes árú jegy 3430 forint.

Balatoni jegyek

A nyári időszakban a Balaton24 és Balaton72 Duo jegyek a Balaton menti vasútvonalakon és a tó térségében 123 település között közlekedő Volánbusz járatokon is korlátlan utazást biztosítottak egy vagy 3 napra.

A napijegyek a MÁV-START személypénztáraiban, valamint a MÁV applikációban vásárolhatók meg.

A nyári szezonban bevezetett új balatoni kerékpárjeggyel 99 forintos alapáron szállíthatták a kerékpárt, akik bármely balatoni állomásról indultak vagy oda érkeztek.

Étkezőkocsi

A Balaton partján, Budapest és Keszthely között közlekedő Balaton IC járatok az előszezontól az utószezonig étkezőkocsival közlekedtek, ami megújult, széles kínálattal várta az utasokat.

Az Utasellátó szolgáltatásait az utasok igényeihez igazította a vasúttársaság, a kínálat összeállításánál figyeltek a különféle étel-intoleranciákkal élők igényeire is. Az étkezőkocsik kínálata a pénztárcabarát árazásnak is köszönhetően idén is nagyon vonzó volt, az utasok készpénzzel, bankkártyával és már mindhárom típusú SZÉP-kártyával is fizethettek.

A népszerű szolgáltatás jövő nyáron is várja a Balatonra utazókat.

Új buszok

Idén 39 új járművel bővült a Volánbusz állománya a megyében. Az új, modern, környezetkímélő buszokkal évente több mint 5,4 millió utasunk számára tesszük biztonságosabbá, kényelmesebbé a szolgáltatásunkat

A Volánbusz 100 elektromos autóbusz beszerzésére nyert el támogatást a Zöld Busz Programban, ezek közül 11 Zalaegerszegen áll forgalomba jövőre.

Ezen kívül további 39 CNG gázüzemű autóbusz is érkezik várhatóan 2022-ben.

Állomásfejlesztés

Nagyrécse állomáson felújítottuk a biztosítóberendezést, a korszerűsítésnek köszönhetően a vonatforgalom megbízhatóbb és pontosabb lett.

A Magyar Falu Program keretében Csömödér- Páka állomás épületét és annak környezetét megújítjuk, a megye további 9 vasútállomásán – Bak, Bocfölde, Gutorfölde, Iklódbördőce, Ortaháza, Rádiháza, Rédics, Sárhida és Tófej – telepítünk fedett kerékpártárolókat, esőbeállókat és padokat, valamint az utastájékoztatási felületeket is megújítjuk.