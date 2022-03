Megint gombázott 1 órája

Márki-Zay szerint a magyaroknak meg kell fizetniük a háború árát (videó)

Márki-Zay Péter nem tud képzelni olyan politikát, ahol nem az emberekre hárítják a gazdasági veszteségeket. A baloldali jelölt a magyar emberekkel fizettetné meg az ukrajnai háború árát, ami az Oroszország elleni szankciók kiterjesztésében jelentkezne. A baloldal jelöltje a nádudvari fórumán azért bírálta a kormányt, mert nem engedik az orosz gázszállítások leállítását, amivel pedig a lakosságot is jelentős pluszterhektől kímélik meg. Márki-Zay korábban a rezsicsökkentés és a benzinár stop eltörlését is követelte, korábban azt is hangsúlyozta, „igenis érezni kell az energiaár-növekedést!”

Bár Márki-Zay Péter számos alkalommal sürgette az emberek mindennapi életét megkönnyítő olyan intézkedések eltörlését, mint a rezsicsökkentés, vagy a benzinár stop, ám most minden korábbi botrányos kijelentésénél messzebbre ment – írja az Origo. A baloldali jelölt úgy vélte a nádudvari fórumán: a magyar embereknek meg kell fizetniük a szomszédunkban zajló háború árát. – Amikor Orbán azzal, jön, hogy ne az emberek fizessék meg a háború árát hát gondolják végig, hogy mikor nem önök fizették meg bárminek az árát. Azt mondja ne az emberek, de ha nem az emberek, hát kik? Az állatok, a gombák a növények? Ki fizesse meg, ha nem az emberek? – mondta Márki-Zay. Arra reagált, hogy Orbán Viktor miniszterelnök elutasította az ukrán elnök azon követeléseit, hogy hazánk is szavazza meg az Oroszország elleni szankciók kiterjesztését az energiaszektorra, valamint, hogy Magyarország ne vásároljon orosz gázt és kőolajat. Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője pedig pénteki közleményében kifejtette: a kőolaj- és a gázcsap elzárása egyet jelentene azzal, hogy a magyar családok fizessék meg a háború árát, márpedig ezt Magyarország nem engedheti meg. Emlékeztetett: a magyar háztartások 85 százalékát gázzal fűtik, és a magyar kőolajimport 64 százaléka is Oroszországból érkezik. Havasi azt is hangsúlyozta, hogy a kőolaj-finomítókat csak három-négy év előkészítés után lehet átállítani máshonnan beszerzett kőolaj feldolgozására, a jelenleg felhasznált orosz földgázmennyiség pedig fizikailag sem szerezhető be másik forrásból. Amennyiben Márki-Zay veszélyes elképzelése érvényesülne, és a magyar embereknek kellene megfizetniük a háború árát azon szankciók formájában, amelyet a baloldal követel, annak a beláthatatlan következményei lennének. Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitika üzletágának vezetője korábban arról beszélt a Mediaworks Hírcentrumának, ha leállna az orosz gázszállítás, akkor akár pár héten belül drasztikusan emelkednének az árak, és már az őszi fűtési szezon kezdetekor korlátozásokat kellene bevezetni a lakossági felhasználásban is. A Századvég elemzője szerint néhány hónapon belül recesszióba süllyedne a gazdaság, üzemeket kellene bezárni és tömegével szűnnének meg munkahelyek. Az olyan különösen energiaigényes ágazatokban mint a műtrágyagyártás, be kellene szüntetni a termelést, ami az ellátási láncok összeomlását eredményezné. Emiatt pedig az élelmiszeripar egészében súlyos ellátási problémák alakulnának ki. Emlékezetes: Márki-Zay több alkalommal nevezte ostobaságnak a rezsicsökkentést, amelyet szerinte a szegények adójából valósít meg a kormány. Azt is sokszor hangoztatta, hogy az embereknek inkább kevesebb vizet, áramot és gázt kellene használniuk. Egy vitában kijelentette: – Igenis érezni kell az energiaár-növekedést! A benzinár stopot pedig legutóbb az ATV minapi műsorában bírálta a baloldali jelölt, aki egészen abszurd módon rossz döntésnek nevezte a benzin árának alacsonyan tartását. De a magát közgaszdászként liberálisnak tartó politikus támadta a hatósági árat az alapvető élelmiszerek esetében is. Nézetei szerint nem feltétlenül van szükség minimálbérre sem, sőt annak káros hatásait is emlegette. Márki-Zay tehát válság esetén sem híve az állami beavatkozásnak, az emberek megsegítésének. Korábbi nyilatkozataiban szükségesnek nevezte a Bajnai-kormány krízis idején tett megszorító intézkedéseit is. Mint ismert: Bajnai Gordon kormánya szüntette meg a 13. havi nyugdíjat. Borítókép: Márki-Zay Péter / Magyar Nemzet / Teknős Miklós

