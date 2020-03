Norvégia, Észtország és Litvánia lezárja határait a külföldiek előtt

Norvégia, Észtország és Litvánia úgy határozott szombaton este, hogy lezárja határait a külföldiek előtt. Lettország nem vezet be teljes határzárat, de felfüggeszti a nemzetközi tömegközlekedést.

Norvégia hétfőtől zárja be kikötőit és repülőtereit, de a norvég állampolgárok hazatérhetnek. A hírügynökségek nem szóltak az ország szárazföldi határairól. A nemzetközi áruforgalom nem lesz korlátozva.

Litvánia hétfőtől, Észtország pedig keddtől nem enged be külföldieket az országba.

A litván belépési tilalom nem vonatkozik azokra a külföldiekre, akiknek letelepedési engedélyük van az országban, vagy diplomaták vagy ott állomásozó NATO-katonák.

iszont a litván állampolgárok sem hagyhatják el az országot legalább két hétig. Az áruszállítást nem korlátozzák. Vilnius már pénteken döntött arról, hogy bezárnak minden oktatási intézményt, és betiltanak minden nagyobb nyilvános eseményt. Hétfőtől bezárnak az éttermek, a bárok és a legtöbb üzlet. Nyitva maradnak az élelmiszerboltok és a gyógyszertárak, és továbbra is szabad az ételkiszállítás. A 2,8 millió lakosú Litvániában szombatig nyolc koronavírus-fertőzöttet regisztráltak.

Észtországba keddtől nem léphetnek be külföldiek, csak azok, akiknek hozzátartozójuk van az országban, de nekik is előbb két hétre karanténba kell vonulniuk. Miután a nemzetközi szállítás továbbra is szabad, a szállítást végzők beléphetnek az országba, ha tünetmentesek. Hat észtországi szigetre csak az ott lakók juthatnak el, senki más.

Tallinnban már pénteken döntöttek arról, hogy hétfőtől bezárják az iskolákat és egyéb oktatási létesítményeket, amelyek így távoktatásra térnek át, és a nyilvános rendezvényeket is törlik. Május 1-jéig bezárják a múzeumokat és a filmszínházakat, a könyvtárakba csak korlátozottan lehet majd belépni. Az 1,3 millió lakosú Észtországban 115 volt szombaton a regisztrált fertőzöttek száma.

Lettországba személygépkocsival bejuthatnak külföldiek, és a nemzetközi áruszállítás továbbra is lehetséges. Az országban azonnali hatállyal betiltották az 50 fősnél nagyobb rendezvényeket. Az 1,9 millió lakosú Lettországban 26 regisztrált fertőzött volt szombaton.