Cseh Katalin is a Black Lives Mattert népszerűsíti

Karácsony Gergely főpolgármester után Cseh Katalin (Momentum) is a Soros-hálózat által támogatott, amerikai Black Lives Matter nevű szervezetet népszerűsítette. Az egyébként vállalatként működő radikális csoport jelentős szerepet játszott a polgárháborús helyzet kialakulásában. Részben a közreműködésük hatására eszkalálódott az a tüntetéssorozat, amely egy színes bőrű bűnöző rendőri intézkedés közben bekövetkezett halála után pattant ki.

Cseh Katalin, a Momentum európai parlamenti képviselője a Black Lives Matter (BLM) nevű szélsőséges amerikai szervezetet népszerűsítette Facebook-oldalán a rasszizmust elítélő minapi bejegyzésében,

korábban pedig Karácsony Gergely főpolgármester adott hangot szimpátiájának az egyébként vállalatként működő társaság iránt

− írja a Magyar Nemzet.

Cseh kétszer is képet tett közzé a BLM logójáról, legutóbb az Európai Parlamentnek a „Black Lives Matter” szlogennel fémjelzett antirasszista álláspontját üdvözlő bejegyzése mellé. „Támogató empátiával követem az amerikai eseményeket, a Black Lives Matter mozgalmat, érteni vélem a dühöt, de a tiszta gondolattal és a jogos akarattal összeférhetetlennek tartom a rombolást” – ezt már Karácsony írta szintén a Facebook-oldalán, miután a napokban vandálok a szervezet logóját, valamint a „náci” szót firkálták a városligeti Churchill-szoborra.

Mint ismert,

a BLM aktivistái – egy másik szélsőséges szervezet, az Antifa tagjai mellett – jelentősen hozzájárultak az USA-ban kialakult polgárháborús állapotok kialakulásához,

miután egy rendőri intézkedés során életét vesztette egy színes bőrű bűnöző. Mások mellett Donald Trump amerikai elnök is felvetette, hogy – legalább részben – Soros György áll a tüntetések hátterében, mivel ő pénzeli a két említett szervezetet. A Washington Times még 2016-ban számolt be arról, hogy a BLM legalább 33 millió dollárt kapott a Soros-hálózattól.

A neoliberális média azonban már tagadja, hogy a milliárdos spekulánsnak köze van a lázongáshoz. A Tűzfalcsoport figyelt fel arra, hogy míg május 31-én a Wikipédián a Soros által finanszírozott szervezetekről szóló szócikkben még szerepelt a Black Lives Matter, másnapra levették a felsorolásból. Tehát, ugyanazon a napon, amikor kijött az összefonódást cáfolni kívánó közlemény.

A Black Lives Matter a feketék jogaiért küzdő civil mozgalomként jött létre 2013-ban, ám azóta számtalan alkalommal érte az a kritika, hogy

szélsőbaloldali ideológiát képvisel, szítja a feszültséget a feketék és a fehérek között,

valamint hagyja, hogy a nevében tüntetők erőszakoskodjanak. A portál szerint a helyzeten az alapítók hozzáállása sem javít. Egy áldozat családja például már korábban kérte, hogy állítsák le a tüntetéseket, mert már nemcsak az igazságtalanság elleni fellépésről van szó, hanem a társadalomnak ártanak, megosztók és rasszisták lettek. Mint írták, Alicia Garza, az egyik alapító úgy tartja, a feketék nem is lehetnek rasszisták, mert szerinte a rasszizmus egy társadalmi rendszer, nem csupán a másik emberrel szemben, a bőrszíne alapján gyakorolt diszkrimináció. A BLM erősen rendőrellenes álláspontot is hirdet, nemrégiben egy amerikai seriff is hangot adott az ezzel kapcsolatos bírálatának a CNN adásában.

Közben a szervezet magyar megfelelője is szerveződik, Black Lives Matter Hungary néven.

A privát csoportként működő Facebook-oldaluknak jelenleg 860 tagja van. Az oldal leírásában a rasszizmushoz kapcsolódó tartalmak posztolására kérik a csatlakozókat. „Ha közömbös vagy az igazságtalansággal kapcsolatban, ellenünk vagy” – írták. Ugyanakkor a George Floyd nevű tengerentúli bűnöző halála miatt a BLM által szervezett budapesti szimpátiatüntetést érdeklődés hiányában törölték. Néhány nappal később ismét próbálkoztak, ekkor néhány száz, zömében külföldi demonstráló jelent meg.