Varga Judit a találkozókon kiemelte azt is, hogy Magyarország a jövő év második felében esedékes soros uniós elnöksége idején fő céljának tekinti a demográfia mellett a bővítéspolitikát is.

Utalt arra, hogy az ukrajnai háború felértékeli a Balkán szerepét. Magyarország politikai és gazdasági értelemben is közeli partnerként tekint Bosznia-Hercegovinára, támogatja a Balkán és Bosznia-Hercegovina EU-csatlakozását.

Azt is hangsúlyozta, hogy a felzárkózásra szánt uniós forrásokat már most - a tényleges csatlakozás előtt - oda kellene adni a térség országainak, és a fejlesztési források hozzáférését is előre kellene hozni.

Nem lehet, hogy minden forrás kizárólag Ukrajnába áramoljon, a Balkán fejlődésére és biztonságára is jutnia kell - állapította meg.

Megjegyezte: a Nyugat-Balkán országai már évek óta az "előszobában állnak", nem lehet méltánytalan helyzetbe hozni őket.

Szólt arról is, hogy a Balkán biztonságának garantálását célzó misszióban Magyarország régóta részt vesz, és ha szükséges, kész a magyar katonák számának növelésére.