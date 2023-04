A pártból már kilépett Jakab Péter szerint a döntést azzal magyarázták, hogy nem fordulhat elő még egy Szegedi Csanádhoz hasonló eset. Mint ismert, a Jobbik politikusáról, európai parlamenti képviselőjéről szintén kiderült, hogy zsidó származású, ezért konfliktus alakult ki a pártban, így inkább később szintén otthagyta az alakulatot.

A Hír TV információi szerint Gyöngyösi Márton, a Jobbik jelenlegi elnöke is tudott az esetről. Emlékezetes, ő az, aki 2012-ben még nemzetbiztonsági kockázatnak nevezte, és listázta volna a zsidókat – amit több felvétel is bizonyít. Állítása szerint már bocsánatot kért, és azóta megváltozott, korábbi saját véleményétől is elhatárolódott.