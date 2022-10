Cikkünk frissül!

"Dicsőséges ez a nap és méltó ez a helyszín"

– fogalmazott az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja alkalmából Zalaegerszegen mondott ünnepi beszédében Orbán Viktor. A miniszterelnök kiemelte: a zalaiak sokat szenvedtek a kommunisták uralma alatt, de kitartottak, amíg lehetett. Az egerszegiek 1956-ban egy percet sem késlekedtek az utcára vonulni és utolsóként tették le a fegyvert decemberben. Amikor pedig elérkezett az idő, az első adandó alkalommal revansot vettek – húzta alá a kormányfő.

"Az itteni emberek minden megtanultak és semmit sem felejtettek, elsők között mondtak ítéletet a kommunisták ellen, és az ő példájukat követte az egész ország."

Alig kellett pár hónap és a kommunistát hatalma teljesen összetört - húzta alá. Orbán Viktor a baloldali támadásokra reagálva, akik szerint nem helyénvaló Zalaegerszegen ünnepelni, megjegyezte:

"A baloldalon nem értik, hogy Budapest nem egyenlő az országgal és hogy 1956 nem egy város, hanem az egész ország, az egész nemzet forradalma volt."

Szavai szerint Deák Ferenc mutatta meg nekünk, hogyan lehet a nemzet ügyét hosszú évtizedek kitartó munkájával előre vinni. Mint részletezte, a '48-as szabadságharcban, majd azt azt követő ellenállásban is ő volt az, aki az első adandó alkalommal támadásra fordította az addigi passzív rezisztenciát, és ő tette le a modern Magyarország legsikeresebb korszakának közjogi alapjait.

Mint mondta, ez a vidék adta a hazának egy másik bölcsét is. Itt Zalagerszegen szolgált Mindszenty József bíboros, aki egyike a nemzet ügyét zászlajára tűző nagy magyar egyházi embereknek. Hozzátette, az egyházi világ legnagyobbjai nem csak a hit dolgaiban jelentenek igazodási pontot. Példaként említette az első kalocsai érsekünket, aki nélkül talán nem is jött volna létre a Szent Istváni magyar állam.

– Útmutatással, tetteikkel – életükben és halálukban is – Mária országát szolgálták. Prófétaként vezették a magyar német, és gyakran a politikai vezetők helyett is vezették országukat. Mindszenty József ilyen volt. Nem akármilyen vezetőnk volt ő – hangsúlyozta a kormányfő, emlékeztetve, hogy a bíboros 56-ban is mutatta a magyaroknak az utat, amit soha nem fogjuk elfelejteni.

Akkor is kiállt hazánk szabadságáért, amikor nyilasok törtek rá, és akkor is, amikor a kommunisták letartóztatták, megkínozták és fogságba vetették.

– A magyarok tudták, a forradalom közepén is szükségük van lelki támaszra. Ezért szabadították ki Mindszentyt a kommunisták börtönéből – mondta. Hozzátette, ő nevezte először nevén a gyermeket. Nem felkelésről, hanem szabadságharcról beszélt. Jól látta az eseményeket, és tudta mit kell tennünk.

A mi igazi tragédiánk azonban az, – folytatta –, hogy a kommunisták visszatértek a szovjet katonák segítségével és ott folytatták, ahol október 23-a előtt abbahagyták. Orbán Viktor elmondta, hogy a magyar állam tartozik Mindszenty emlékének, és tartozásunk van a zalai embereknek is. Jelezte azt is, hogy az elmúlt években a nemzeti kormány sokat tett azért, hogy Zalaegerszeg és Zala vármegye visszatérjen a történelem főutcájára. – Méltóak akarunk lenni Mindszenty József közösségépítő tevékenységéhez és az 19656-os forradalmárok bátorságához – húzta alá. A miniszterelnök kiemelte,

ma '56 hőseire is emlékezünk, akik megmutatták, hogy milyen egy igazi, szabadságszerető nemzet.

Mint fogalmazott, 1956-ban valódi esély volt kivívni a függetlenséget. Minden észszerű feltétel adva volt az erőszakmentes átmenethez és ha a Nyugat nem árul el bennünket, akkor sikerrel járhattunk volna, ám végül újra katonai elnyomást és kommunista bábkormányt ültettek a nyakunkba – idézte fel.

