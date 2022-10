Ki, hogy érzi 1 órája

A Telekom folytatja az érzékenyítést: szabad a mosdóválasztás

Azt követően, hogy a Deutsche Telekom magyarországi munkavállalói is kézbe vehették a vállalat érzékenyítő kézikönyvét, most kiderült, hogy a cég intranetes felületén is komoly erőfeszítéseket tesz az „elfogadásért”.

Azt követően, hogy a Deutsche Telekom magyarországi munkatársai a közelmúltban kézhez kapták a vállalat transznemű kézikönyvét, amely még az épület kialakításában is fontosnak tartja megjeleníteni a gender-sokszínűséget, alighanem folytatódik a nagyvállalat belső érzékenyítő programja – olvasható a Mandiner cikkében. A CitizenGO közösségének egyik tagja juttatta el a civil szervezethez azokat a képernyőképeket, amelyek a Telekom intranetéről származnak és további érdekességeket mutatnak be arról, hogyan igyekszik befolyásolni a telekommunikációs cég munkatársai gondolkodását. Az intranet „Sokszínű Telekom” című oldaláról érhető el az „LMBTQI támogatói tér” névre hallgató felület, amelyen belül már „Transz-tér” is található. Az intranet „Sokszínű Telekom” című oldaláról érhető el az „LMBTQI támogatói tér”. (Forrás: Mandiner) Ez utóbbin belül egyebek mellett arról olvashatnak a vállalat dolgozói, hogy azt a mosdót használhatják, amelyik nemi identitásuknak leginkább megfelel és amelyik használata leginkább komfortos számukra – sőt, ezt kifejezetten kéri is a cég vezetése. Aki úgy érzi, megerősítésre, támogatásra van szüksége a mosdóhasználattal kapcsolatban, az a „vállalati sokszínűségi és esélyegyenlőségi szakértőhöz” fordulhat. A fentiek alapján tehát a Telekom hölgy munkatársainak nem szabad többé csodálkozniuk, ha adott esetben férfiak is látogatják a női mosdót, mert számukra az „komfortos”. Csak nyugodtan, amelyik komfortos! (Forrás: Mandiner) A vállalat ugyanezen a felületen biztosítja munkatársait arról, hogy a transzgender névhasználattal kapcsolatban „dolgozik a folyamat kialakításán”. A teljes cikket itt olvashatja el

