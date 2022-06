A nyugdíjasok helyzete, megbecsülése központi kérdés volt a tavaszi országgyűlési választások kampányában. Mostanra, a jövő évi költségvetés részletei­nek nyilvánosságra kerülése után az is kiderült, hogy az idősek a következő időszakban milyen különjuttatásokkal számolhatnak.

– A kormány tartja magát korábbi vállalásaihoz – mondta a pénzügyminiszter helyettese, amikor a Mediaworks Hírcentruma arra kérte, ismertesse 2022 és 2023 tervbe vett lépéseit. Tállai András államtitkár elsőként az elhúzódó háború okozta inflá­cióról beszélt.

Kiegészítő emelések

– A kormány korábban arra tett ígéretet, hogy garantálja az idősek ellátásának értékállóságát. Ezt szem előtt tartva minden év elején az infláció tervezett mértékével nőnek a nyugdíjak – kezdte a szabályok ismertetésével a helyzet bemutatását az államtitkár. Felidézte, hogy év elején ötszázalékos emelést hajtott végre a kormány, ám a nemzetközi energiaválság és az elhúzódó ukrajnai háború miatt elképzelhető, hogy ennél nagyobb lesz idehaza a pénzromlás.

– A nyugdíjtörvény arra kötelezi az államot, hogy ha az éves várható inflá­ció magasabb az előzetesen tervezettnél, novemberben folyósítson az érintetteknek januárra visszamenőleges kiegészítő emelést. A kormány, ahogy a növekvő infláció miatt tavaly, úgy idén is korábban lép, így már júliusban évközi, kiegészítő nyugdíjemelésben részesülnek a jogosultak – fogalmazott a miniszterhelyettes. Mint elmondta, ennek mértéke 3,9 százalék lesz.

Az államtitkár részletezte a számokat. Közlése szerint a növelés januárra visszamenőlegesen jár. Az évközi kiegészítő emelést összesen nyolc hónap után számítják ki. A júliusban esedékes nyugdíj már magasabb összegű lesz, s a januártól júniusig tartó időszak hat hónapjának növelése is megérkezik.

A kiegészítő emelés ezeken túl a februárban folyósított 13. havi nyugdíj után is jár, így áll össze a nyolc hónap.

Tállai András arra is kitért, hogy a summát a nyugdíjasok egy összegben, az aktuális havi nyugdíjjal együtt kapják meg. A folyósítás a megszokott módon történik, vagyis aki bankszámlára kérte az utalást, annak július 12-én írják jóvá a summát, aki postai úton kapja meg a nyugdíjat, annak a szokásos naptári napon viszi ki az összeget postás.

A kiegészítő emeléssel a 2,6 millió nyugdíjasnak együttesen 184 milliárd forint pluszpénzt folyósít egy hónap múlva az államkincstár.

A miniszterhelyettest a Mediaworks Hírcentruma megkérdezte arról is, mit tesz a kormány, ha az infláció végül ennél, vagyis 8,9 százaléknál is nagyobb lesz.

– A szaktárca folyamatosan elemzi az infláció alakulását, illetve jogszabályi kötelezettsége, hogy ezt szep­temberben megtegye. Az inflá­ció első nyolchavi tényadata alapján dönt a kormány arról, hogy szükséges-e a nyugdíjakat tovább emelni. Ha kell, az esztendő végén, novemberben újra kapnak emelést az idősek, szintén a teljes évre – mondta az államtitkár.

13. havi nyugdíj

Amíg a nyugdíj-kiegészítés az infláció­tól, addig a 13. havi nyugdíj kifizetése semmilyen gazdasági körülménytől nem függ.

– A kormány 2020 tavaszán, már a koronavírus-járvány kitörése után határozott arról, hogy visszaállítja a baloldal által 2009-ben elvett 13. havi nyugdíjat. Bár az eredeti tervek arról szóltak, hogy a juttatás fokozatosan épül vissza, már az idén teljes összeget kaptak a jogosultak 13. havi nyugdíjként és ellátásként. Ez jövőre sem lesz másként – közölte a miniszterhelyettes. Megemlítette azt is, hogy ez a juttatás – mint eddig – februárban érkezik majd meg.

A jövő év elején 13. havi nyugdíj címén több mint 370 milliárd forintot kaphat kézhez együttesen az érintett közel 2,5 millió nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy.

Az államtitkár némileg elidőzött ennél a juttatásfajtánál. Felidézte, hogy a legutóbbi válság idején, amikor Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon volt a miniszterelnök, a baloldal azonnal lakossági megszorításokat vezetett be, s az első adandó alkalommal elvette a nyugdíjasoktól a 13. havi nyugdíjat.

– Nem lett volna barátságosabb a nyugdíjasokkal Gyurcsány legújabb jelöltje, Márki-Zay Péter sem, aki szimpatizált a Gyurcsány–Bajnai-féle megszorításokkal, és helyesnek tartotta, hogy annak idején elvették az idősektől a 13. havi juttatást

– mondta a miniszterhelyettes.

Energiaárak

A miniszterhelyettes végezetül arról beszélt, hogy a nyugdíjasok számára mindennél fontosabb a rezsicsökkentés védelme, mert egész Európában robbanásszerűen nő az áram, a gáz és a távhő ára.

– Ha a baloldalon múlna, a rezsicsökkentés sem védené a magyar fogyasztókat, a nyugdíjasok biztosan évi 300-400 ezer forinttal már most is többet fizetnének a közműcégeknek. Ehhez képest a kormány az ország fizikai biztonságának garantálása mellett a rezsicsökkentés védelmét tette meg a következő év legfontosabb feladatának, az ország 2023-as költségvetését is eszerint alakítottuk ki – fogalmazott Tállai András.

Emlékeztetett: a kormány rezsialapot hoz létre, amelyből finanszírozni fogja a lakossági rezsicsökkentés védelmét.

Borítókép: Aki postán kapja havi járandóságát, annak a kézbesítő viszi ki a pluszpénzt is / Világgazdaság / Kallus György