Két év kihagyás után ismét megrendezik a tradicionális, 25 kilométeres zarándoklatot Pécs és Máriagyűd között szombat reggel – közölte internetes oldalán a szervező Pécsi Egyházmegye.

A javarészt az 58-as főúton haladó, idén tizenötödik alkalommal megrendezendő zarándoklaton gyalogosan és kerékpáron is részt lehet venni, a zarándokokat a békéért való imádkozásra is kérik.

A gyalogos résztvevők május 7-én reggel 6.30-tól gyülekezhetnek Pécs határában a II. János Pál útján található, korábbi FEMA parkolóban, és 7.30 órakor indulnak az 58-as úton Szalánta, majd pedig a Tenkes csárda érintésével Máriagyűdre. A kerékpáros zarándokok 8.30-kor indulhatnak a székesegyháztól a kegyhelyre. A zarándoklathoz az út során bárhol lehet csatlakozni.

A Siklóshoz tartozó település híres kegytemploma előtt Felföldi László pécsi megyéspüspök mutat be szabadtéri szentmisét délután három órakor.

Útközben a zarándokok Szalántán és a Tenkes csárdánál tudnak majd pihenni, regenerálódni, az úton pedig folyamatos lesz az orvosi ügyelet, míg a megállóhelyeken és Máriagyűdön érkezéskor szükség szerint vizet osztanak, valamint lehetőség lesz a kulacsok megtöltésére is – olvasható a tájékoztatásban.

A Siklóshoz tartozó Máriagyűd a Mária-tisztelet egyik legrégebbi magyarországi kegyhelye, több jelentős zarándokút csomópontja, végpontja. A rómaiak idején is lakott településen 1333-ban már plébániatemplom állt, és a török időkben is folyamatosak voltak ott a keresztény istentiszteletek.

A településről 1689-ben, majd 1706-ban is Mária-jelenéseket jeleztek, ezért két alkalommal is kegyszobor került oda, 1738-tól pedig tömeges zarándoklatok indultak a kegytemplomhoz. A csodás gyógyulások miatt 1805-ben VII. Pius pápa Máriagyűdöt hivatalosan is kegyhellyé nyilvánította.

Mintegy hét évvel ezelőtt ért véget az a fejlesztés, amelynek keretében 600 millió forintos beruházással gondoskodtak a kegytemplom statikai megerősítéséről, homlokzatának rekonstrukciójáról, valamint befedték a szabadtéri oltárt és az imaudvart magában foglaló teret.

A Pécsről Máriagyűdre induló zarándoklatot 2009-ben szervezték meg először, azon az legutóbbi alkalmakon – az időjárástól függően – 2-4 ezer ember vett részt.

A zarándoklatról további részletek a pecsiegyhazmegye.hu oldalon olvashatók.

