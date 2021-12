A Valta TV nevű helyi televízióban felolvasott közlemény szerint a kormányerők „ellenőrzésük alá vonták Lalibela történelmi városát és nemzetközi repülőterét is”. Az etióp csapatok – a tájékoztatás szerint – jelenleg az Amhara régióbeli Szekota települése ellen vonulnak.

Az etiópiai ortodox (kopt) keresztények milliói által szent helyként tisztelt Lalibelát, augusztus elején foglalták el a Tigréi Népi Felszabadítási Front (TPLF) lázadószervezet fegyveresei.

A belháború 2020 novemberében kezdődött Tigrében, amikor Ahmed Abij etióp kormányfő a szövetségi hadsereget küldte a régióba a TPLF híveit tömörítő vezetés leváltására, amely nem ismerte el a központi kormány fennhatóságát. Azóta ezrek vesztették életüket és több mint kétmillióan kényszerültek elmenekülni otthonaikból. Az ENSZ, amely egyébként súlyos atrocitások elkövetésével vádolja a konfliktus szereplőit, az Afrikai Unióval és az Egyesült Államokkal próbál közvetíteni, de mindeddig hiába. Legutóbb több kormány is felszólította az Etiópiában tartózkodó állampolgárait az ország elhagyására.

António Guterres ENSZ-főtitkár szerdán bejelentette, hogy a világszervezet újraindította légi segélyszállítmányait Addisz-Abebából Tigré székhelyére, Mekelébe. A segélyezést október 22-én kényszerült a világszervezet leállítani a lázadókra mért légicsapások miatt. Guterres szerint időközben segélyszállítmányokkal megpakolt 157 teherautó is érkezett Mekelébe. „Mindez jó jel, tehát még van piciny ok a reménykedésre” – fogalmazott újságíróknak az ENSZ-palotában New Yorkban.

A sajtótájékoztatón jelen volt Moussa Faki Mahamat, az Afrikai Unió bizottsága elnöke, aki kijelentette: „tűzszünetre van szükség, de sajnos a terepen a harcok még tartanak”. Guterres, az etiópiai feleknek üzenve hozzáfűzte: „tessék véget vetni a harcoknak, el kell kezdeni beszélgetni!”.