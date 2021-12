A lap korábban megírta, a polgármester már mandátuma kezdete óta szerette volna elmozdítani a színház éléről Blaskó Balázs igazgatót. A szakembert a feladattal megbízott szakmai bizottság újraválasztotta tavaly októberben, Mirkóczki azonban szembement a döntéssel. Nemcsak egyszerűen saját embert akart igazgatónak, hanem terve szerint a Gárdonyi Géza Színház betagozódott volna a miskolci színház alá. Az ügyben az hozott változást, hogy a kormány bejelentette, amennyiben az önkormányzat nem tartja be a korábbi megállapodást, akkor nemcsak hogy az állam nem fizeti ki a 2021-re esedékes támogatást, de a városnak vissza kell fizetnie a 2020-as állami részt is. Erre Mirkóczki visszalépett, de Blaskó Balázs azóta is szálka a szemében.