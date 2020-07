Nagyon súlyos szankciókkal járhat külföldön a szabályok megszegése

Egyelőre nem tudhatjuk pontosan, mennyire biztonságos külföldön vakációzni idén nyáron, de útnak indulás előtt érdemes a közlekedéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat is áttekinteni.

Ehhez a D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. munkatársa dr. Heinrich Renáta által összeállított információkból válogattunk. A magyar turisták kedvelt célpontja a horvát tengerpart: nemcsak szépsége, hanem elérhető közelsége is vonzóvá teszi. A belátható távolság miatt a legtöbben autóval kelnek útra. Érdemes tudni, bizonyos szabálysértések minimális büntetési tételét tavaly megemelték: a kézben tartott mobiltelefon vagy a biztonsági öv használatának elmulasztása legalább 1000 kunájába kerül az óvatlan közlekedőnek az eddigi 500 kuna helyett. S ha már szóba került a biztonsági öv: lakott területen belül és kívül, első és hátsó ülésen egyaránt kötelező. A fenti összegekhez képest a súlyos közlekedési szabálysértések esetén a bírság 20 000 kuna is lehet (ez hozzávetőlegesen 920 000 forintot jelent).

A horvát hatóságok elfogadják a sofőr és az autó magyar okmányait (jogosítvány, forgalmi engedély), ha azonban nem saját gépjárművel kelünk útra, mindenképp tartsuk magunknál az iratot, ami bizonyítja, hogy jogszerűen használjuk a járművet – ilyen lehet például az autóra vonatkozó bérleti vagy kölcsönzési szerződés egy példánya. Természetesen ne hagyjuk otthon a kötelező felelősségbiztosítás kötvényét sem! ­Közlekedési baleset esetén célszerű rend­őrt hívni a helyszínre, ugyanis ennek elmaradásakor nem lehetséges utólag kárigény jegyzőkönyvbe vételét kérni.

Horvátország kedvelt célpont a motorkerékpárosok számára is, azonban az őket érintő balesetek száma is nagyon magas. Gyakori, hogy a végzetes kimenetelű ütközések hátterében figyelmetlenség vagy a sebességhatárok be nem tartása áll, így a horvát hatóságok a közlekedési szabályok pontos és következetes betartásának fontosságára hívják fel a figyelmet a magunk és mások biztonsága érdekében.

Szlovéniában is a biztonsági öv használata mind az első, mind a hátsó üléseken kötelező. Vezetés közben mobiltelefon kizárólag kihangosítással használható. Noha a sebességhatárok ismerősek (lakott területen 50 km/óra, lakott területen kívül 90 km/óra), azonban az autópályákon 110–130 kilométer/óra között változhat. Fontos, hogy a szlovén hegyekben gyakori alagutakon való áthaladáskor a sebességkorlátozás leggyakrabban 100 km/óra, és ezt rendszeresen ellenőrzik. Szabályszegés esetén a bírságot az üzemben tartónak küldik meg, és már a csekély túllépést is büntetik. A szlovén autópályák mellett néhány alacsonyabb rendű út is díjköteles, a matrica meglétét pedig a Szlovén Autópályakezelő (DARS) szigorúan ellenőrzi, ezért célszerű már a határátlépés előtt megvenni a matricát! A gépjárműtengely felett mérhető magasság szerint a matricák két díjkategó­riára vásárolhatók meg.

Ausztriába a hatóságok az átmenő forgalmat rendszeresen és szigorúan ellenőrzik, ennek során az érintett járművezető köteles együttműködő magatartást tanúsítani. Az ellenőrzés akadályozása esetén figyelmeztetés és pénzbírság is alkalmazható. Kisebb szabályszegések esetén az osztrák hatóságok a helyszínen szabják ki a bírságot, ennek megfizetésével az elkövető elismeri felelősségét, így további jogorvoslati lehetőség nem áll rendelkezésére. Súlyosabb szabálysértések ugyanakkor (mint például a jármű nem megfelelő műszaki állapota vagy ittas vezetés) már eljárás megindítását vonják maguk után. A hatóság kötelezheti az érintettet kaució fizetésére is, ez esetben még van lehetőség jogorvoslatra közigazgatási eljárásban. Bár ez egyszerű megoldásnak tűnhet, azzal számolni kell, hogy ilyen eljárás kedvezőtlen kimenetel esetén nagyobb bírságot eredményez. Komoly műszaki hiá­nyosság esetén bevonhatják a forgalmi engedélyt és a rendszámot is; ezeket az osztrák hatóság a magyar belügyminisztériumnak továbbítja, tehát az eredeti kibocsátóhoz juttatja el, és csak azon keresztül kaphatjuk vissza.

Az osztrák utak szintén díjkötelesek, a jogosultságot a szélvédőre ragasztott matrica igazolja. Az ellenőrzés itt is szigorú és rendszeres, és a megfizetés hiánya pótdíjat von maga után – személyautó esetén ez például a helyszínen 120 euró, meg nem fizetése esetén eljárás indul, és a végösszeg 300-tól 3000 euróig is terjedhet. Fontos, hogy az útdíjszolgáltató (ASFINAG) igazoltathatja a sofőrt, ha pedig átvizsgálás nyomán a matrica hiányát állapítja meg, a pótdíj kiszabása mellett fel is tartóztathatja a járművet.

Olaszországban a gépjárművekben mobiltelefont használni kizárólag kihangosítással szabad, kötelező felszerelés emellett a fényvisszaverő mellény. Az olasz nagyvárosok központjaiba kizárólag előzetes engedéllyel lehet behajtani, s ezt jól láthatóan ki is táblázzák. Nem rendelkeznek behajtási engedéllyel a bér­autók sem. A büntetés több száz euró is lehet, amit az olasz ható­ságok az autókölcsönző cég közreműködésével érvényesítenek a bérlővel szemben. A jogosulatlan áthaladást ugyanis ezeken a pontokon a rendszámról készült fényképfelvétellel rögzítik.

A közlekedési szabályok áthágását az olasz hatóság szigorúan bünteti, különösen a megengedett sebességhatár túllépését és az ittas vezetést. Nem csak a helyszíni bírság összege magas: annak meg nem fizetése további intézkedést eredményezhet, például a jármű elkobzását vagy a vezetői engedély bevonását. Ha a vezetői engedély bevonása csak Olaszország területére vonatkozik, a forgalmi engedélyt visszaadja a rendőrség. Ehhez olyan nyilatkozat szükséges, melyben az érintett vállalja, hogy azonnal, a lehető legrövidebb úton elhagyja az országot. Az iratok a külképviseletek és az igazságügyi együttműködésben részes minisztériumok közreműködését követően a sofőr lakóhelye szerint illetékes kormányablakon keresztül jutnak vissza tulajdonosukhoz.