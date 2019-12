Modernizálták a segélyszolgálat rendszerét

Magyarországon jelenleg meghaladja a 3,6 milliót a forgalomban lévő autók száma. A gépkocsik átlagéletkora 14 év fölött van, aminek következtében gyakoriak az út közbeni meghibásodások is.

A gépjárművekhez nyújtott műszaki segélyszolgáltatást a Magyar Autóklub indította el 1958-ban, ezek lettek a népszerű néven a sárga angyalok a szervizkocsik színe alapján. A lerobbant autók segítségkérését váró, az utakat járó sárga angyalok folyamatosan fejlesztik megoldásaikat, ami a gyorsabb segítségnyújtás mellett kevesebb környezetszennyezést is jelent. A digitalizációval lépést tartva a Magyar Autóklub teljes háttérrendszerének fejlesztéséről döntött, aminek eredményeként ez év tavasszal új, online, automatizált diszpécserrendszert indított, kezdetben kísérleti jelleggel. A tesztidőszakot követően elindították az Autóklub nevű mobilalkalmazást is, amellyel a bajba jutott autósok néhány kattintással, GPS-koordinátáik alapján hívhatják a legközelebb elérhető sárga angyalt, aki az alkalmazás adataiból már számos fontos információt ismer a gépkocsiról, mire a helyszínre ér. A sárga angyalok a mobilhálózaton keresztül folyamatos kapcsolatban vannak a bajba jutott autósokkal, akik az applikációval követhetik a segítség érkezését, ami növeli biztonságérzetüket is. Eközben az alkalmazás fontos tanácsokkal látja el a bajba jutott – várakozó – autóst, ezzel megelőzhetők az úgynevezett másodlagos balesetek. A statisztikák szerint gyakoriak az olyan balesetek, amelyek a műszaki hiba miatt félreállt emberek nem megfelelő viselkedésére vezethetők vissza, legyen szó akár a láthatósági mellény vagy az elakadás­jelző háromszög nem megfelelő használatáról.

Az Autóklub emberi beavatkozás nélkül működő diszpécserrendszerével az applikáción indított segélykérés 13 másodpercen belül megérkezik a bajba került autóshoz legközelebb lévő sárga angyalhoz, aki az információk alapján perceken belül elindul a helyszínre. Az idén a 80 fő segélyszolgálatos az 50 járműből álló sárga angyal flottával 50 ezer esetben nyújtott segítséget. Legjellemzőbb problémák a hidegindítás, a kerékcsere és a műszakihiba-meghatározás. Az esetek 80 százalékában – függetlenül attól, hogy mi módon érkezett a segélykérés – a segélyszolgálat már a megújult digitális rendszeren keresztül segít a bajba jutottakon.