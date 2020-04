Határozatlan ideig zárva tart a keszthelyi lakossági hulladékudvar

A járványra való tekintettel március 24 óta zárva van.

Keszthely város Önkormányzata Facebook oldalán tette közzé, hogy a hulladékudvar az egész település hulladékgazdálkodásának az intézménye, tehát innen indul és ide érkezik a HUSZ Kft. és a KETÉH Kft. valamennyi munkatársa. A bezárás mellett a dolgozók egészsége és biztonsága érdekében döntöttek. A zárva tartás határozatlan időre szól, amely érinti a zöldhulladék elhelyezését is. A lakosságot arra kérik, hogy a tavaszi kerti munkák során keletkező zöldhulladékot a hulladékudvar újra nyitásáig kertjükben tárolják.

„A veszélyhelyzet elmúltával a szakemberek megoldást fognak találni arra, hogy egy előre meghirdetett időpontban összegyűjtsék a városban az összegyűjtött zöldhulladékot, és elszállításával segítsék a lakosságot. A közegészségügyi szempontból fontos és nélkülözhetetlen lakossági hulladékszállítás továbbra is változatlan formában történik, a kiadott hulladékszállítási rend alapján. A háztartási szelektív hulladékokat továbbra is átlátszó vagy világos színű zsákban kihelyezhetik ingatlanaik elé. A vállalkozások számára a hulladékudvar továbbra is nyitva tart, segítve ezzel, hogy a gazdasági élet ne álljon le a városban” – fogalmaztak Facebook posztjukban.