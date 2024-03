Hirdetés 28 perce

Keszthelyen eladó egy hatalmas villa, amely bár felújítást igényel, de megéri, mert befektetésnek is kiváló. A ház akkora, hogy akár több generáció is vígan élhet benne anélkül, hogy egy légtérben tartózkodnia. Az épület Bauhaus stílusban épült, van benne kandalló, 6 szoba, és terasszal is rendelkezik. Ha úgy gondolja, az ilyen jellegű épületek vonzzák, mindenképpen nézze meg a képeket!

“Keszthely legfrekventáltabb övezetében, a belvárost és a Balaton partot összekötő történelmi villanegyedben, 544 m2 telken, zöld növényekkel határolt, füvesített kerttel rendelkező 130 m2(földszint) + 70 m2(emelet)+20 m2 (emeleti terasz) alapterületű, eredetileg Bauhaus stílusban épült családi/nagypolgári villa eladó.

A ház földszintjén lépcsőházas előtérből nyílik három, vörösfenyő ajtóval rendelkező szoba, melyből a kert felőli kis galériával is rendelkezik, közvetlen kapcsolódik a földszinti, lapos kő borítású teraszhoz. Ezen kívül, kádas, WC- fürdőszoba, hagyományos stílusú étkezős konyha, valamint kamra, és szuterén lejárat helyezkedik el. Forrás: ingatlanbazar.hu Az emeleti részen egy nagyméretű,nappali, két hálószoba, egy két irányból megközelíthető zuhanyzós fürdő WC-vel, valamint egy kellemes gesztenyefa lombkoronára tekintő zárt, diszkrét terasz található (20m2).

A szuterén jelenleg pince-kazánház hasznosítású, de megfelelő felújítással wellness vagy konditerem funkcióra is alkalmassá tehető.

Az ingatlan gáz-központi fűtéses, hagyományos radiátorokkal. A földszint központi szobájában, igény szerint a három egybefüggő helyiséget befűtő, fatüzelésű cserépkályha is található. A melegvíz ellátást villanybojler biztosítja. Az udvaron lévő fúrt kút alkalmas a kert öntözésére. Az épület mellett közvetlen, gyorsépítésű garázs, mögötte féltetős fatároló van. A ház adottsága, hogy nyáron az

árnyékot adó fák és a falak hőtartása miatt kellemesen hűvös, télen viszont napsütéses, meleg. Forrás: ingatlanbazar.hu Az ingatlan családoknak állandó lakásként, illetve nyaralóként is ideális, valamint frekventáltsága, miatt befektetési célra is kiválóan alkalmas. Az ingatlan jelenleg is lakható, de igény szerint modernizálást, felújítást igényel.

Egyik szobája 1800-as évek végi kézi gyártású, elegáns vajszín franciaágyas hálószoba, illetve szalon bútorral van berendezve, nagyméretű ovál - csiszolt tükrökkel, valamint a kandallós szobában fatőkés zongora, régi zongoraszékkel, mely berendezés igény szerint ugyancsak megvásárolható. Forrás: ingatlanbazar.hu További információval személyes találkozás esetén szívesen állok rendelkezésre.

Ára: 128.000.000,- HUF”[...]

