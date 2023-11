“BUDAPEST 5ik Keruleti ugyvedi koltcsegek beleszamolva ezen az eladasi hirdetett aron. Szerzodes 2 nyielven magyar-angol, CSAK EUROS fizetes elfogadva.

HORGASZ TO MELLETTI VIZRE KAPCSOLODO TEGLA EPITESU NYARALO KERTTEL! IKERHAZ! AZ AR TARTALMAZZA MINDKET OLDALAT AZ IKERHAZNAK! EGYBEN ELADOAK!

Szenvedélyes horgászok figyelmébe ajánljuk gyönyörű környezetben lévő, 400 m2 nagyságú, közvetlen Mura parti telket es ikarhazat.

AZ AR TARTALMAZZA A BUDAPESTI UGYVEDI SZERZODESI KOLTSEGEKET!

A telek 173/5 hrsz. alatt található, jelenleg üres, felújítandó állapotban van, de horgászoknak vagy egyéb vízi sportokat kedvelőknek kiváló lehetőség. Az ingatlan Natura 2000 terület továbbá országos jelentõségū védett természeti terület. A környéken állami beruházás készülõdik. Az epuletben jelenleg viz NINCS es az egesz teruleten nincs meg csatornazas. Egy furt kut talalhato a kertben ami jelenleg nincs bekotve a hazba. Udvari illemhely talalhato a telek teruleten. ARAM VAN ES BE IS VAN KOTVE EON szolgaltatoval!!!

A to es a Panorama kb. 5 meterre talalhato az epulettol es a kerttol! Egy ikerhazrol beszelunk, a belseje kette van osztva ket KULON bejarattal.

A TETO SZIGETELT!

ketszer 20nm es a galeriak 10nm-ek kb.

Van egy kis mellek epulet a mi lebontanto/kicserelheto, beton fodemra helyezkedik, de igeny szerint furdoszoba is kialakithato az ikerhazak mellet!

AZ AR TARTALMAZZA AZ UGYVEDI SZERZODESI KOLTSEGEKET!

