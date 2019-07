Zivatarra és hősére is figyelmeztet az OMSZ Zalában!

Péntekre mind a hőség, mind a zivatar veszélye miatt elsőfokú figyelmeztetést adott ki az OMSZ Zalára – derül ki az MTI közleményéből.

Megyénkbe már reggel meg is érkezett a csapadék, s úgy tűnik egész délelőtt esni fog. A nap csak a déli órákban süt ki néhány órára, majd estére visszatér a zivatar. A hőmérséklet délelőtt 26 fok körül alakul, de a legmelegebb órákban akár 32 fok is lehet. Este az eső mellé 29 fok társul. Az idokep.hu előrejelzése szerint egyes helyeken viharos szél és jégeső is előfordulhat.