A múlt esztendő főmérkőzése Kovács "Pikkpakk" Gyula és Bánóczi Zoltán között zajlott, s közülük előbbi hagyhatta el győztesen a ringet - már az első menet után. Idén még nagyobb nézettségre számítanak Salamon Tamásék, hiszen két olyan ökölvívó vívja a főmeccset, aki már-már ikonikusnak számít a hazai ökölvívás berkeiben.

– Mivel közeledik az idei nyári olimpia programja, ezért sem árt megjegyezni, hogy az egyik Kanizsára érkező bokszoló az a Káté Gyula, aki korábban három olimpián is képviselte hazánkat – mondta el Salamon Tamás. – Nem mellesleg, emellett tízszeres magyar bajnok, mondhatjuk, hogy korának egyeduralkodója volt súlycsoportjában. Nemzetközi szinten is ismert és elismert sportolónk kétszer szerzett világbajnoki bronzérmet és Európa-bajnoki ezüst-, illetve bronzérmet. Ellenfelével, Klasz Árpáddal már nem egyszer találkoztak korábban is a ringben amatőr pályafutásuk során, s akkor mindig szikrázóan szoros mérkőzéseket öklöztek. Profiként azonban most találkoznak először, ráadásul ebben a szakágban Klasz Árpád mérlege kiemelkedő, hiszen eddigi 12 profi összecsapásából valamennyit megnyerte, ezekből tíz idő előtt ért véget. Óriási presztízstalálkozóra van kilátás, amire már most nagy az érdeklődés.

Az úgynevezett előprogramokról sem érdemes megfeledkezni, például az érdeklődők megnézhetik a ringbe újra visszatérő Baran Attilát is, aki Kőrös Attila ellen lép szorítóba, közvetlenül a főmérkőzést megelőzően. A gála helyszínén a kapunyitás 17 órától lesz, az első összecsapásra pedig 18 órától kerülhet sor.