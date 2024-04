A női Amatőr NB I.-ben az alapszakasz három csoportban zajlott, elvileg erősorrendben,, azaz a Piros csoport volt a legerősebb, a Zöld a középmezőnyt jelentette, míg a Fehér csoportba a mezőny harmadik fele tartozott. A ZTE NKK a Zöld csoportban végzett a 2. helyen, így az 1-16. helyekért van versenyben és a Piros csoport 5. helyezettjével játszik oda-visszavágós párharcot. Az első mérkőzést vasárnap (17.30) rendezik az Ostoros Károly-csarnokban.

- Kiválóra értékelhetjük az alapszakaszban nyújtott összteljesítményünket, a 11-5-ös győzelmi mérleget és a második helyezést is. Természetesen rengeteg edzésmunka áll az eredményeink hátterében, illetve fontos volt az is, hogy mindenki elfogadja, megértse a szerepét a csapatban és egyénekként és csapatként is találjunk motivációt, célokat - fogalmazott az együttes szakvezetője, Rózsás Gábor a csapat honlapján, az eddigiekről.

Most viszont következik a rájátszás és a ZTE NKK nem mond le a bravúr lehetőségéről. A továbbjutás már negyeddöntőt érne.

– Az alapszakaszban erős, rutinos keretekkel rendelkező, masszív csapatokat előztünk meg és ezt már nem vehetik el tőlünk – folytatta Rózsás Gábor. – A rájátszás már egy teljesen más bajnokság lesz, főleg, hogy oda-visszavágós alapon kuparendszerben zajlik. A MAFC lesz az első körben az ellenfelünk, és itt már nem igazán van hibázási lehetőség. Azért fogunk dolgozni, hogy legyen lehetőségünk újabb bravúrt, bravúrokat elérni.

A Kanizsai Vadmacskák SE vasárnap idegenben kezd, méghozzá az ELTE-Fortis vendégeként. A Vadmacskák a Zöld csoport 8. helyén végeztek, ellenfelük ugyanebben a csoportban lett harmadik. A visszavágót jövő vasárnap Nagykanizsán rendezik.