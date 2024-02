ZTE ZÁÉV-Balatoni Vasas 6:2 (3349:3288)

Zalaegerszeg. Szuperliga, női mérkőzés.

Eredmények (elöl a hazaiak, vastagon szedve a pontszerzők): Airizer 608-Rubinszki 578, Horváth K. 530-Csomai 572, László 545-Baracsi 540, Csurgai 547-Horváth 543, Végh-Soltész 575-Poroszlainé 508, Gál 544-Bajer 547.

Küzdelmes mérkőzést játszott a hazai csapat ellenfelével, az első körben Airizer biztosan verte ellenfelét, a vendégek játékosa Csomai is biztosan győzött. Hazai oldalon László nagy csatában hozta a meccspontot. A másodikorban dobók csatája is nagy küzdelmet hozott. Az utolsó húsz dobás előtt csapatfában még a vendégek vezettek. A hajrá a házigazdáknak sikerült jobban, és, ha nehezen is, de kicsikarták a győzelmet.

Ifjúsági: ZTE ZÁÉV-Balatoni Vasas 3:1 (1039:989). Egyénileg: Sabján 561, Koczfán (Korcsmáros) 478.

Investment Közutasok Kaposvári TK-ZTK FMVas 7:1 (3732:3638).

Kaposvár. Szuperliga, férfi mérkőzés.

Eredmények (elöl a hazaiak, vastagon szedve a pontszerzők): Farkas S. 675-Horváth Z. 639, Nagy 535-Kakuk 653, Kovács G. 641-Fehér Z. 562, Pintér Gy. 610-Pintér K. 604, Botházy 625-Nemes 619, Németh 646-Járfás Sz. 561.

A rangadón jól kezdett a vendégcsapat, az elsőkör után több mint 80 fával vezettek. A jó kezdést nem tudta kihasználni a zalai csapat. A házigazdák rátettek egy lapáttal és viszonylag könnyedén fordították meg a vesztésre álló mérkőzést. A súlyos vereséghez hozzájárult, hogy vendégoldalon többen gyengélkedtek. A ZTK FMVas vereségével minden bizonnyal búcsút inthet a dobogónak.

Ifjúsági: Investment Közutasok Kaposvár-ZTK FMVas 4:0 (1237:970). Egyénileg: Muszil 491, Kelemen 479.