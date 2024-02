A junior nők között Bruchner Regina állt rajthoz, aki remek versenyt futott. A rajt után tíztagú csoport szakadt el a többiektől az élen, s ott volt köztük az egerszegi versenyző is. A győzelemért végül egy szlovák és egy angol hölgy vívott külön csatát, az üldözők közt viszont ott volt Regi is, aki végül a 7. helyen futott át a célvonalon. Ez az eredmény méltó folytatás az egy héttel korábban, Spanyolországban elért kilencedik helyezésnek és újabb értékes világranglista-pontokat is jelentett.

Az U23-as férfi mezőnyben első évesként a tapasztalatszerzésnél jár Endrédi Máté, akinek a legjobban az éles test-test elleni csatákat kell még szoknia. Bőven nyújtott erre alkalmat a benidormi viadal is, melyen Máté a kategória 55 indulója között a 44. pozíciót szerezte meg, a korosztály első éves versenyzőinek külön rangsorában pedig a 7. hely volt az övé.

Az előttünk álló hétvégén pedig a csehországi Tabor következik a ZKSE két versenyzője számára, akik a cyclocross világbajnokságon közdhetnek a helyezésekért.