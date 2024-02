Márton Gábor, a ZTE FC szakvezetője a mérkőzés utáni értékelését nem is kezdhette volna másként, mint így:

- Nyertünk, nagyon örülünk neki, jól is játszottunk helyenként, mi mást is mondhatnék most - kezdte ezzel a ZTE FC szakvezetője, aki jelezte, inkább várja a kérdéseket. Lapunk felvetésére, miszerint most felszabadultabbnak tűnik, mint a nyitány előtt, ezzel folytatta: - Annyira nem vagyok felszabadult, hiszen még van tizenöt mérkőzés ebből a bajnokságból, viszont tény, hogy ez egy nagyon fontos győzelem volt számunkra, ami önbizalmat adhat. Annak kifejezetten örülök, hogy láttam olyan dolgokat is, melyek szerintem a nézőknek, a közönségnek is tetszhetett. Ez mindenképpen jó érzés.

Megkérdeztük a szakvezetőt, hogy szerinte biztosan teljes létszámban kellett-e befejeznie az ellenfélnek, gondolva arra az esetre, amikor Tóth Tamás Vid, a fehérváriak játékos lekönyökölte a göröd Stefanos Evangelout, akit az eset következtében már az első félidőben le kellett cserélni.

- Szerintem nem, de nem akarok erről többet mondani... Ami biztos, hogy eltölt játékosom orra, aki ugyan vissza szeretett volna menni a pályára, de arcvédő maszk nélkül ez túl kockázatos lett volna. A játékosok egészsége mindennél fontosabb, bárki lett volna ez a játékos, az ő esetében is így döntöttünk volna, hogy nem mehet vissza a pályára.

Antonio Mance teljesítményéről, aki két gólt szerzett pedig azt mondta:

- Mancének ez az erénye, amit ma is láthattunk tőle. Remek napot fogott ki, de egyedül ő sem tudta volna eldönteni ezt a mérkőzést, ehhez kellettek a társak is.

Bartosz Grzelak, a Fehérvár FC vezetőedzője értékeléséből az derült ki, hogy nem ilyen nyitányban gondolkodtak.

- Jó hangulatban készülődtünk a találkozóra, így mentünk fel a pályára és nagy motivációval - hallottuk a fehérváriak szakvezetőjétől. - Nem kezdtünk rosszul, azonban könnyű gólt kaptunk mindjárt a mérkőzés elején és ezt nem engedhetjük meg magunknak egy olyan csapat ellen, melyről tudjuk, hogy a kiesés ellen harcol. Nem játszottunk rosszul az első félidőben sem, viszont az ellenfél a játékrész végén megint jó időzítéssel talált be. Úgy mentünk ki a második negyvenöt percre, hogy meg kell nyomni és kettő-egynél arra készültünk, hogy egyenlítünk, de kaptunk megint egy olyan gólt, ami nem volt éppen szokványos. Nagyon bízom benne, hogy a következő mérkőzésre még erősebben megyünk ki a pályára.

Megkérdeztük arról is a Fehérvár FC vezetőedzőjét, hogy véleménye szerint Antonio Mance jelentette-e a különbséget, illetve, hogy Kenen Kodro téli távozása csapatától ennyire befolyásolni tudja eredményességüket?

-Nem hasonlítanám össze a mai támadókat, hiszen csapatunkban olyan, nagyon fiatal játékosok voltak elöl, mint Tóth Tamás Vid, akit a klub szeretne felépíteni. Mance kiváló, minőségi futballista, ráadásul ma nagyon jó napot fogott ki, akinek egy még jobb ligában is lenne helye. Kodro távozott, ez pedig már történelem.

A két gólt szerző Antonio Mance, a meccs és a ZTE FC szombati hőse pedig azt mondta, amikor arról kérdeztük, hogy hitt-e ilyen jó kezdésben ezt válaszolta:

- Nagyon jó felkészülésen jutottunk túl, a csapat komplett maradt és bíztam benne, hogy sikerrel kezdjük az évet, hiszen az utolsó felkészülési meccsünkön is ötször találtunk be - mondta a horvát támadó, aki a Mezőköved, a Paks elleni mérkőzésük után a szezon során szombaton harmadszor duplázott. - Fontos volt, hogy ma nyerjünk, az első találatnál jól csúsztattam meg a labdát,. A második pedig olyan volt, amire az edzőm is kér, hogy a tizenhatoson belül keressem mindig a lövési lehetőségeket. Tóth Balázs csapattársam volt a Puskás FC-ben, egy remek kapus, aki ma is nagyon jól védett és akadályozta meg, hogy mesterhármast érjek el. A következő mérkőzést szerdán a Puskás FC otthonában vívjuk, ami az FTC mellett talán a második legerősebb csapat, de ott is nyerni akarunk.