ZTE FC - Fehérvár FC 3-1 (2-0)

Zalaegersze, 2478 néző. Jv.:Vad II. (Georgiu, Szalai).

ZTE FC: Dombó - Várkonyi, Evangelou (Csóka, 33.), Serafimov - Szendrei, Bedi, Sankovic, Kiss B. (Croizet, 79.), Medgyes (Mim, 79.) - Mance (Németh D., 90.), Sajbán. Vezetőedző: Márton Gábor.

Fehérvár FC: Tóth B. - Csongvai, Serafimov, Spandler - Ruben Pinto (Berki, 60.) - Bese (Simut, 72.), Christensen, Katona (Pető, 84., Schön - Kastrati Kovács P., 84.), Tóth T. Vezetőedző: Bartos Grzelak.

Gólszerző: Mance (8., 45+2.), Croizet (87.), illetve Csongvai (73.).

Sárga lap: Bedi (57.), illetve Tóth T. (30.), Csongvai (86.)

Fotó: Pezzetta Umberto

Ha nem láttuk volna a naptár lapjain, hogy február elejét írunk, gondolatban akár a "régi szép időkben" járhattunk volna, azt gondolván, itt a március és a futballtavasz kezdete. Az időjárás ugyanis kora tavaszt idézett szombaton Zalaegerszegen, amiből a valóság valóban az volt: eljött a futballtavasz... A harmadik helyen álló Fehérvár FC-t fogadta a 11. ZTE FC és a 2. percben Kastrati lövése alig kerülte el a zalai kaput, de nem sokkal később már a zalai hívek ünnepelhettek. A 8. percben a télen igazolt Kiss Bence végzett el bal oldali szögletet, a rövid oldalon érkezett Mance, aki három méterről gyönyörűen csúsztatott a jobb felső sarokba, 1-0. Az egerszegiek bátran játszottak, de egy idő után a vendégek erőteljesebben kezdtek el támadni, de a ZTE védelme állta a sarat és közben maradt ideje támadni is. A 30. percben aztán Tóth Tamás és Stefanos Evangelou csapott össze a zalai tizenhatoson belül, a fiatal fehérvári játékos könyöke csúnyán eltalálta a véd arcát, akit azonnal ápolni kellett. Sőt az orrából folyt a vér, le kellett cserélni, bár Evangelou mutatta, maradna... Mindenesetre még csak meg sem nézte a VAR a jelenetet, pedig láttunk már ilyenért piros lapot is adni. A meccs folytatódott, a ZTE FC szervezett volt, egy alkalommal a kapufa mentette meg góltól a hazaiakat, amikor Serafimov labdája csattant a lécen, de az újabb gólt ki más, mint Antonio Mance szerezte. A félidő elfújása előtt mélységi indítást kapott a horvát támadó, Csongvai követte, akit egy csellel becsapott Mance és balról, éles szögből laposan a bal alsó sarokba csavart, 2-0. Remek csatárteljesítmény volt ez is!

Fotó: Pezzetta Umberto

Nem változtatott a második félidőre egyik szakvezető sem, a zalaiaknak meg pláne, igazából nem is volt okuk erre. A ZTE FC igyekezett a biztonságra helyezni a hangsúlyt, ami persze nem azt jelentette, hogy ne támadott volna, de nem is ment "eszeveszetten" a harmadik találatért. Az 57. percben pedig ott volt a lehetőség, amikor Mance kapott jó labdát, ziccerben vezethette kapura a labdát, ám lövését elcsípte, elütötte valahogy Tóth Balázs kapus. Ha ez bemegy pontot tehetett volna a meccs végére is, így viszont maradt még sansza a fehérvárnak, hogy ne adjon fel semmit. Merthogy, a vendégek többet tartózkodtak a zalai térfélen, a ZTE FC pedig látszólag átadta a területet, hogy majd hátulról, gyors ellencsapásokat vezessen. Viszont annak a veszélye benne volt ebben a játékban, hogy talál egy gólt a vendégcsapat és akkor ismét szorosabb mindjárt a meccs is. Így is lett... A 73. percben szabadrúgáshoz jutott a Fehérvár FC a kaputól 18 méterre, a labdát Csongvai lőtte kapura, ami a sorfalon megpattant, és úgy vágódott a kapu jobb oldalába, 2-1. Nehéz befejezés várt a hazaiakra, akiknek úgy kellett volna a három pont, mint falat kenyér. A labdát nagyrészt a vendégek birtokolták , a kék-fehérek gesztusaiból pedig arra lehetett következtetni, hogy igazából már csak az eredmény tartására törekednek, de ez teljesen érthető volt. Ám nem kellett erre várni. A 87. percben jobbról, az oldalvonal közeléből jutott szabadrúgáshoz a ZTE FC, a labda mögé Croizet állt, akinek a beadásába senki nem ért bele, de a labda a hálóban kötött ki, 1-0.

Fotó: Pezzetta Umberto

Ez a gól jelentette a meccs lezárását is, hiszen itt már a fehérvár FC sem hihette, hogy ponttal távozik. A ZTE FC létfontosságú három ponttal gazdagodott, teljesen megérdemelten nyert. Antonio Mance pedig nagy meccset játszott, a meccs embere ő volt.