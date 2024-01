Sajtótájékoztató keretében jelentette be Németh Gábor, a Boxart Box Klub elnöke és Dormán László, a Hydrocomp Kft. tulajdonosa és ügyvezetője, hogy együttműködési megállapodást kötöttek. Az egerszegi klub termében tartott eseményen Németh Gábor úgy fogalmazott, hogy komoly támogatást jelent számukra ez a szerződés. Ahogy mondta, klubjuk 2016-ban alakult, azaz jóval később, mint az 1993-ban létrehozott Hydrocomp Kft., ám idővel ők is szeretnének a maguk területén olyan rangot kivívni, mint amit elért az egerszegi mélyépítő cég az építőiparban. Egyúttal megköszönte a támogatást, ami szerinte nagyon sokat jelent számukra.

Dormán László, a Hydrocomp Kft. vezetője azt hangsúlyozta, hogy cégük a kultúra, az egészségügy és a sport területén is jelen van támogatói szerepkörben. Most, hogy a Boxart BK is bekerült ebbe a körbe, azt remélik, hogy ők is hozzásegíthetik majd a klub versenyzőit a még jobb eredmények eléréséhez.

Az ökölvívó klub vezetőedzője, Döklen Krisztián arról számolt be, hogy 14 aktív versenyzőjük van, közülük négyen felnőttek, a legfiatalabb bunyósuk pedig 2011-ben született. Amit kiemelte, egy ilyen támogatás révén még több versenyre tudnak elutazni és fiataljaik fejlődése még inkább felgyorsulhat. Mint mondta, korosztályos bajnokságokon már vannak dobogós, érmes helyezettjeik, most pedig annak a reményének adott hangot, hogy az idén talán már egy arany is összejön majd.