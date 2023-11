Mátyus János: - Ezt a játékot eredményekben, gólokban, pontokban és győzelmekben számolják. Úgy gondolom, hogy játékban senki sem kerekedik fölénk. Nagyon sokat foglalkozunk a pontrúgásokkal, mégis mindig, minden mérkőzésen szögletből kapunk gólt. A támadójátékunkkal nincsen probléma, több lehetőségünk is volt. Borzasztóan fájó, hogy nem szereztünk pontot. Ettől függetlenül töretlenül bízom abban, hogy a rám bízott feladatot megoldom. Ami roppant nehéz lesz, de bízom benne, hogy megindulunk felfelé.”



Boér Gábor: - Amit terveztünk, sikerült megvalósítani, eredmény szempontjából biztos. Illetve, úgy gondolom, hogy játék szempontjából is: egy intenzívebb csapatot szerettünk volna az első félidőre, a második félidőt tekintve pedig szerettünk volna úgy frissíteni, hogy még nagyobb lehetőségeket, támadásokat vigyünk a játékba. Ez többé-kevésbé meg is valósult. Nagyon fontos most ez a három pont: idegenben voltunk, fontos volt, hogy a szerdai kupameccs után a pozitív hozzáállást hozzunk magunkkal. Illetve, ezzel a győzelemmel ismét sikerült a vonal fölé kerülnünk, úgy gondolom ez a mérkőzés és a győzelem most duplán értékes.”