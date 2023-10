A Zalakerámia ZTE KK az előző szezont a 4. helyen zárta, a nyáron a szakvezetői poszton is váltás történt és a keret jó része is kicserélődött. A cseh Lubomir Ruzicka vette át a csapat irányítását, akivel augusztus eleje óta készül a keret. A bajnokság már a hét végén elkezdődött, de a Zalakerámia Sportcsarnok rendezvénye miatt a ZTE KK kedden játssza le az 1. fordulóra kisorsolt találkozóját.

Elsőként azt kérdeztük Lubomir Ruzickától, miként értékeli csapata felkészülését?

- Először is, rendkívül hosszú volt – kezdte ezzel a válaszát a cseh szakvezető. – Nyolc és fél hét volt ez az időszak, amit azzal kezdtünk, hogy meg kellett ismerkednünk egymással, az új játékosokkal és a körülményekkel. Ami a legnagyobb gondot jelentette, az a sérülések… A legkellemetlenebb Danilo Ostojic kidőlése, hiszen ő még most sem teljes értékű játékos. Az állapota javul, de jelenleg úgy néz ki, hogy két hét múlva tud érdemben is bekapcsolódni a munkába. A játékosok hozzáállásával elégedett vagyok, keményen dolgoztak. A keretben vannak fiatalok és tapasztalt kosarasok, így az is feladat volt, hogy őket úgymond összegyúrjuk. Most pedig eljött az idő, kezdődik a bajnokság, amire készültünk és mi is egy hosszú sorozatot nyitunk.

- A felkészülési mérkőzésekről is ejtsünk szót, mennyire volt elégedett ezekkel?

- Sokszor kétarcúak voltunk, viszont nagy energiát mozgósítottunk mindegyiken, mert ez volt a cél. Az, hogy nem volt még egyensúly a félidők között, a felkészülési időszaknak is betudható, és teljesen nem is lehetett összeszokott a társaság. A csapatkohézió és a csapategység amúgy is hosszabb időt vesz igénybe. Ebben a folyamatban is látom a fejlődést, olyan ütemben javulunk mindenben, ahogy azt szeretnénk.

- A klub vezetősége az első nyolcba kerülést jelölte meg elsődleges célként. Érdekelne, hogy a szakvezetés milyen célokat fogalmazott meg.

- Sok cél lehet egy szezonon belül, de összességében én is reálisnak tartom a play off kiharcolását. Ha lehetne egy titkos célt megfogalmaznom, a rájátszáson kívül jó lenne az elődöntőbe is bekerülni. Azonban azt nem tudjuk, hogy az élet mit hoz, de alapvetően egyetértek a vezetőség célkitűzésével.

- Az első ellenfél a Szeged lesz. Sikerült feltérképezni őket?

- Segítőmmel, Baki Gergellyel sokat dolgoztunk ezen, igyekeztünk minden tekintetben megismerni az ellenfelet. A Szegednek egy nagyon rutinos edzője van Nikola Lazics személyében, viszont mi itthon játszunk, és ez sokat elmond. Természetesen győzni szeretnénk, ez a cél. Jól kell védekezni, és az egy-egyeket is lejátszani. Csapatunk stílusából azt szeretném, ha mindig látszana, hogy a labdákat szépen elosztják a játékosok egymás között, gyors játékot játszunk és az agresszív védekezésünkről ismernek majd bennünket.

- A szurkolóktól mit szeretne kérni, ha egyáltalán van ilyen kérése.

- Amikor ideérkeztem, azonnal tapasztaltam, hogy Zalaegerszeg egy igazi kosárlabdaváros. Bárkivel beszéltem, ezt kellett, hogy megállapítsam, és ezért nekünk nagy felelősségünk van. Mindenképpen azt szeretném, ha szurkolóink lennének a hatodik játékosunk, hogy energiát és lendületet adjanak a csapatnak. Azt is szeretném, ha egy nagyon jó szezont tudnánk csinálni közösen, hiszen a csapat és a szurkolók elválaszthatatlanok egymástól.