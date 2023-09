A Keszthelyi VDSE tehetséges atlétája, Csahóczi Kamilla is tagja volt a magyar U16-os korosztályú atlétaválogatottnak, amely a szlovákiai Nagyszombaton (Trnava) szerepelt. Öt ország - Szlovákia, Csehország, Horvátország, Szlovénia, Magyarország - fiataljai randevúztak egymással a viadalon, melyen a magyar leány és fiú csapat is a második helyen végzett. Csahóczi Kamilla egyéniben a 100 méteres síkfutásban öltött válogatott mezt, és 12.66 mp-cel a 9. helyen végzett. A keszthelyi tehetség tagja volt a 4x300 méteres vegyesváltónak is, amellyel viszont nagyon szép sikert értek el, ugyanis a magyar fiatalok a második helyen végeztek.