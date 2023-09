Ezúttal is mintegy félszázan vettek részt a rendezvényen és elevenítették fel a győzelmek emlékét. Ott volt Gellei Imre, az NB II.-be jutást kivívó csapat edzője és Rácz László, a '80-as évek örökös gólkirálya és csapatkapitánya is. Megemlékeztek az elmúlt esztendőben távozottakról és megegyeztek a jövő évi találkozó időpontjában.

Íme néhány gondolat a közelmúltbeli találkozóról.

Jáger István az 1960-as bajnokcsapat kapusa: "Tizenévesen védhettem a Haladásban és nagy része volt annak az évnek abban, hogy később NB I.-es kapus lehettem Szegeden. Forró, dr., Tapolczai, Fábián, Pém Árpád zseniális játékosok voltak, utóbbi tavaly még velünk ünnepelhetett.

Galántai Tibor középpályás: - Miként a szombathelyi és zalaegerszegi NB I.-es évek, ugyanúgy a keszthelyi NB II.-es esztendők is meghatározók voltak életemben. Nem véletlen, hogy a Balaton fővárosában telepedtem le és itt vagyok minden összejövetelen.