ZTE FC - Puskás Akadémia FC 1-1 (0-0)

Zalaegerszeg, 2872 néző. Jv.: Andó-Szabó (Szalai, Horváth Z.).

ZTE FC: Gyurján - Huszti (Németh D., 89.), Evangelou, Csóka, Medgyes - Bedi, Sankovic (Spoljaric, 73.)- Szendrei, Croizet (Meshack, 73.), Mim - Mance (Sajbán, 80.) Vezetőedző: Boér Gábor.

Puskás FC: Markek - Maceiras, Golla, Stronati, Brandon - Batik, Corbu - Levi (Nagy Zs., 46.), Plsek (Ominger, 97.), Soisalo (Komáromi, 93.) - Gruber (Colley, 73.). Vezetőedző: Hornyák Zsolt.

Gólszerzők: Spoljaric (90+8.), illetve Plsek (88.- 11-esből)

Sárga lap: Evangelou (56.), Mance (66.), illetve Brandon (53.), Maceiras (76.), Nagy Zs. (95.).

A sereghajtó pozíciójából várta ezt a találkozót a ZTE FC, és mi más lehet egy ilyen helyzetben lévő csapat elsődleges és legfontosabb célja, mint az, hogy minél előbb elkerüljön onnan. Ahhoz pedig leginkább pontok kellenek, de például az egerszegiek olyan ellenfelet fogadtak, amely jóval kedvezőbb helyzetben volt. A Puskás FC a hatodik helyről várta ezt a fordulót.

Ki lesz a két kapus? Mindaddig, amíg nem jelent meg az adatbankban a két összeállítás a zalai drukkerek között is téma volt ez. Hiszen a hét elején a kék-fehérek leigazolták a rutinos Dombó Dávidot, de nem ő, hanem Gyurján Márton kezdett. Tegyük hozzá, ez volt a legkorrektebb döntés is, hiszen Gyurján eddig jobbára kispadon volt Senkó Zsombor mögött, aki most nem volt a keretben.

Nem mondhatni hogy eseménytelenül indult volna a találkozó, hiszen a előbb egy kipattanó labdát két lépésről Mance lőtte a kapufára, majd Levi lövésébe ért bele egy zalai láb, de milyen jó, hogy így történt, mert így a labda pár centivel a kapu fölé ment... Nem telt el ekkor még öt perc sem, hogy aztán a Puskás FC vegye át a kezdeményezést. Az egerszegiek nem nagyon tudták megtartani a labdákat, de helyzet nem nagyon alakult ki. Gördülékenyebbnek tűnt a vendégek támadásépítése, és könnyebben is játszották meg a labdákat. A 22. percben a vendégeknek is lett már egy kapufája, amikor Batik tíz méteres fejese a földről felpattanva a jobb oldali lécről jött ki. Jobban játszott, nagyobb veszély volt a Puskás FC futballjában. Addig persze nem volt baj, amíg nagyon a vendégek sem találták el nagyon, a ZTE támadásai elmaradtak, de nem teljesen. a 36. percben például szépen járt a labda ,végül Bedi kissé jobbról lőtt Markek kiütötte a labdát, amit inkább kivágtak szögletre a társak, hiszen érkeztek a zalaiak. Ez helyzet volt. Időközben "megadta" magát a kivetítő, így a félidőből hátralévő időt is nehezen lehetett nyomon követni. Előbb Huszti jó lövése, majd Mance 22 méteres lövése akadt majdnem be. Utóbbinál pár centi hiányzott csak a bal alsó saroknál, ha kapura megy, alighanem gól is.

Se kép, se hang. A szünetben kiderült, nem a berendezés hibásodott meg, hanem az áramellátással volt gond, mindenesetre a kijelző nem tért magához a második félidőre, és a stúdió sem működött. . A ZTE FC igyekezett egy kicsivel magasabban letámadni, de jól reagált erre is a vendégcsapat. Valamivel élénkebb lett a játék, de helyzet nem volt sem itt, sem ott. A Puskás FC azért többet tartózkodott a ZTE térfelén, mint fordítva. A sokat mozgó és ügyesen játszó Croizet, aztán egy eset után ápolást kért, és jobbnak látták lecserélni a francia játékmestert. Boér Gábor aztán újabb cserékkel frissített, érthető módon, hiszen a döntetlen eredménnyel nem lehetett elégedett csapata. Az utolsó tíz percre a kivetítő is is elindult, majd a 85. percben Stronati ért fel a kapu elé és Medgyessel fejelt össze. A labda mellé ment, de a zalaiak jelezték, hogy védőjük megsérült. Andó-Szabó Sándort pedig kihívták a VAR-szobából, hiszen egy korábbi esetnél Colley esett el a büntetőterületen belül és mint kiderült, nyúlt a meze Csóka kézfogója nyomán. Tizenegyes, amit Plsekk laposan a jobb alsó sarokba helyezett, 0-1. Aki aztán nem túl sportszerűen ki is mutatott a ZTE tábornak... A közönség persze tüntetett egyrészt a mozdulatért, másrészt az ítélet miatt. Nyolc perc hosszabbítás következett, ennyi ideje maradt a zalaiaknak, hogy legalább egy pontot megmentsenek, hiszen már csak ez lehetett a cél. Feszült lett a mérkőzés, a vendégek mindent elkövettek már, hogy megőrizzék előnyüket, ha kellett szabálytalankodtak, vagy éppen "futtatták" az időt, de a ZTE nem adta fel. És jól tette, ugyanis a 98. percben Spoljarichoz került a labda, aki 14 méterről jobbal, fordulásól úgy lőtt a jobb alsó sarokba, hogy Markek még beleért a labdába, 1-1.