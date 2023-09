Így tesz a Délnyugati-csoportban az FC Nagykanizsa is, melyre 16 órai kezdéssel igazi rangadó vár, a tabella 2. helyén álló Szentlőrinc vendégeként. A tavasszal még NB II-es baranyaiak 5 győzelem mellett egyetlen döntetlent „követtek el”, és az éllovas Iváncsával szembeni holtversenyüket az dönti el, hogy kettővel kevesebb gólt (17) szereztek náluk.

– Ellenfelünk több mérkőzését is kielemeztük, ez alapján is mondhatom: kőkemény feladat vár ránk – kezdte esélylatolgatását a Kanizsa mestere, Gombos Zsolt. – A Szentlőrinc tavalyi magja megmaradt és még erősítettek is a nyáron, így mondhatom, szinte NB II-es együttes lesz az ellenfelünk. Jó játékosokkal rendelkezik az ellenfél, de a mi labdarúgóink is jók, megijednünk semmiképp nem kell.

Gombos Zsolt számára különleges lesz ez a mérkőzés azért is, mert pár éve dolgozott Szentlőrincen, így barátok, ismerősök ellen vezeti mostani együttesét. De persze az érzelmi töltetnél sokkal fontosabb az eredmény.

– Négy pont a hátrányunk a két éllovassal szemben, ami vereség esetén hétre nőne, ami 7 forduló után nem kevés – mondta ennek kapcsán a kanizsai edző. – Persze nem is ledolgozhatatlan, sok van még vissza a szezonból, de el akarjuk kerülni, hogy vissza kelljen kapaszkodnunk. Ez már nem a húszcsapatos bajnokság, jóval kevesebb alkalom adódik javítani a hibákat.

Az Északnyugati-csoportban vitézkedő ZTE FC II-t hazai környezetben láthatják a szurkolók: Koller Zoltán csapata ma 13 órakor a Komárom VSE-t fogadja. És a csapatban az NB I-es szünet miatt ezúttal lesz több visszajátszó is.

– Ellenfelünk közvetlenül előttünk áll a tabellán, de két ponttal többet gyűjtött, célunk az, hogy legyőzzük és megelőzzük őket – mondta a ZTE II. trénere. – Olyan játékosok érkeznek a nagycsapattól, akik eddig ott kevesebb lehetőséget kaptak, remélem, a mi fiataljainkkal kiegészülve győztes elegyet alkotnak majd.