ZTE ZÁÉV – Rákoshegyi VSE II 7:1 (3432:3102)

Zalaegerszeg. Szuperliga, női mérkőzés.

Eredmények (elöl a hazaiak, vastagon szedve a pontszerzők): Sabján 536–Bugáné 538, Végh-Soltész 570–Bende 472, László K. 590 – Gajdos 524, Airizer 617–Jankovics 537, Horváth K. 587–Urbán 535, Csurgai (Gál) 532–Tóth 496.

A szezonnyitón a vendégek gyorsan megszerezték a becsület pontot, többre viszont már nem futotta erejükből. A hazaiak az első körben eldöntötték a találkozót, és a folytatásban is lendületben maradt a házigazda. Airizer Emese hatszáz fa felett teljesített, a csapathoz visszatérő Horváth Katalin is biztosan verte ellenfelét. A zalaiak végül is magabiztosan hozták a kötelező győzelmet.

Ifjúsági: ZTE ZÁÉV – Rákoshegyi VSE II. 0:4 (938:976). Egyénileg: Korcsmáros 483, Koczfán 455.

Szentgotthárdi VSE–ZTK FMVas 0:8 (3520:3816)

Szentgotthárd. Szuperliga, férfi mérkőzés.

Eredmények (elöl a hazaiak, vastagon szedve, a pontszerzők): Cseh 587–Fehér Z. 637, Karba 597–Horváth Z. 678, Oswald 585–Járfás Sz. 600, Járfás L. 579–Kakuk 666, Takács 588–Pintér 603, Pákai 581–Nemes 632.

Az első körben az egerszegiek új igazolása Horváth Zoltán káprázatosan dobott. Teljesítménye jótékonyan hatott a többiekre is. A zalaiak végig bomba formában dobtak, egy pillanatig sem forgott veszélyben fölényes győzelmük. A mérkőzés kapcsán elmondható, hogy a vasiaknál Karbát kivéve a többi játékos szerepelt már a ZTK csapatában. Elmondható, hogy a maiak az egykoriakat fölényesen verték.

Ifjúsági: Szentgotthárdi VSE–ZTK FMVas 4:0 (1224:1115). Egyénileg: Mazzag 573, Kelemen 542.