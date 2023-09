VAR-döntések és egyéni hibák tarkították ezt a mérkőzést, ami után egy fokkal talán a ZTE FC játékosai és stábja lehet csalódottabb. Ugyan nem kaptak ki az egerszegiek, ráadásul idegenben szereztek pontot, ami alapesetben nem lenne rossz eredmény. Csakhogy. Ebben a meccsben több volt, több lehetett volna. Az, hogy két nehéz helyzetben lévő együttes találkozott, ez lerítt magáról a játékról, hiszen akadtak idegeskedések, bizonytalanságok, és végig azt lehetett érezni, hogy mindkét csapatban benne volt az „el kellene már indulni valamerre”-érzés, de leginkább felfele.

A ZTE FC nem játszott rosszul (ez inkább a második félidejére igaz), ugyanakkor a több hiba most az egerszegieknél jött ki. Nem érdemes kertelni, a ZTE fiatal kapusának, Senkó Zsombornak nem ez volt élete meccse. Ennél jobban engedtessék meg, hogy ne menjünk bele a részletekbe, hiszen aki látta a találkozót, láthatta, hogy két határozatlansága után esett két fehérvári gól. Nyilván nagyon népszerű lenne „beleszállni” a fiatal zalai kapusba, de részünkről ez etikátlan lenne. A hibázás a sport velejárója, van, ki nagyobbat, van, ki kisebb követ el. Az pedig a ZTE FC szakmai stábjának a dolga lesz, hogy mindezt megfelelően kezelje.

De vannak pozitívumok is. Például Mim Gergely most is nagyon jól játszott, és Szendrei Norbert hasznos futballja sem hagyható figyelmen kívül, Bedi Bence és Yohan Croizet rutinos megmozdulásai mellett.

Vasárnap ráadásul a VAR is kedvezett a zalaiaknak. Úgy értve, amit meg kellett ítélni, azt meg is ítélték a zalaiak javára. Az, hogy mégis csalódott egerszegieket láttunk a lefújás után, valahol érthető. Szendrei Norbert még hétfőn sem leplezte ezt.

– Valamennyire már lenyugodtam én is, de a lefújás után, nem titkolom, feszültebb voltam – ismerte el a középpályás. – Ha azt nézem, hogy kétszer álltunk fel, hiszen kétszer vezetett az ellenfél, akkor a döntetlen eredmény a mi szempontunkból akár pozitív is lehet. Megmutattuk, hogy van tartása az együttesnek. Viszont nem tudtuk megtartani az előnyt a végén, ez pedig nagyon fájó.

Szendrei Norbert a meccsen látott hibákról ugyanazt nyilatkozta, mint edzője, Boér Gábor, vagyis azok megbeszélése, kiértékelése az öltöző falain belül kell, hogy megtörténjen. Viszont a fehérvári Fiola Attila kiállítása éppen a vele elkövetett szabálytalanság után történt, amit sokan megkérdőjeleztek, hogy a VAR helyesen döntött-e. Azt mondta Szendrei Norbert: maga is meglepődött, amikor visszanézte a felvételt...

– Amikor megnéztem a visszajátszást, azt hittem, hogy ez egy másik eset... – ismerte el. – A felvételen tényleg úgy néz ki, mintha nem értek volna hozzám, noha ez így volt, hiszen a lövés pillanatában éreztem a rúgást, ami szabálytalan volt. Az, hogy ezért valóban jár-e a piros lap, ezt nem az én tisztem eldönteni.

A ZTE FC jelenleg a tabella utolsó helyén áll, s ha nem jött volna a fehérvári egyenlítés, akkor kilencedik lenne...

– Nehéz arra válaszolni, hogy előzetesen egy döntetlennel esetleg elégedettek lettünk volna-e – vélekedett erre a felvetésünkre Szendrei Norbert. – Mi győzni mentünk Székesfehérvárra, ebből a szempontból a válaszom nem, viszont 2-1-es hazai vezetésnél azt gondoltam, hogy itt most már jó lenne az iksz is. Mégis fájó a döntetlen, mert utolsók vagyunk és ez nem jó érzés. Az előző szezonban a negyedik helyen fordultunk rá a bajnokság második felére, és megnyertük a Magyar Kupát, tehát a mostani helyzetünk nem jó. Emészti az embert, minél előtt el szeretne kerülni innen. Szerintem jó játékosok érkeztek a csapathoz, el kell kezdeni a pontokat gyűjteni, nincs más út. Annyira szoros a tizenkét csapatos bajnokság, hogy egy-egy siker, vagy vereség több helyezést jelent előre, illetve visszafele.

A ZTE FC pénteken 20 órától hazai pályán lép ismét pályára, amikor a Puskás Akadémia vendégeskedik a ZTE Arénában.