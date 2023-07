A Zala Megyei Tekézők Szövetsége augusztus 4. és 20. között ötvenhetedik alkalommal rendezi meg Zalaegerszegn a nemzetközi Göcsej Kupát. Ebben az időszakban az andráshidai Roxy Tekeklub várja majd a viadalra benevezett csapatokat, melyek közt – idei újdonságként – már ifjúsági és serdülő versenyzők is pályára léphetnek. Monostori Anita, a megyei szövetség elmondta: a verseny célja továbbra is a következő szezonra való felkészülés segítése, a fiatalok benovásával pedig az utánpótlás nevelés ügyét is szeretnék előmozdítani. A felnőtteknél négy, a fiataloknál két játékos alkothat egy csapatot, az egyéni versenyek 120 vegyes gurítással dőlnek el. A nevezés határideje július 27.