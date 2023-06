A módszer terjesztésén a sakk sportágának helyi képviselői fáradoznak, akik ez alkalommal már óvodapedagógusokat invitáltak a Halis István Könyvtárba. A programot tehát egy még fiatalabb korosztály körében is elindították, az óvodások képességfejlesztését helyezve a központba.

A Tuxera Aquaprofit Nagykanizsai Sakk Klub a Nagykanizsai Központi Óvodával karöltve a hét elején tartotta meg a nyitónapot az „Óvódás­korú gyermekek komplex fejlesztése a Sakkjátszótér programmal” című képzése keretében. A Sakkpalota Képességfejlesztő Programot helyi iskolákban már korábban elindították, ezúttal pedig óvodapedagógusok képzését kezdték meg. A résztvevők harmincórás, akkreditált foglalkozás keretében sajátíthatják el a Polgár Judit-módszert, a hallgatóságban pedig nemcsak kanizsai szakemberek foglaltak helyet, de érkeztek vendégek Keszthelyről és Zalaegerszegről is.

A megnyitón a kanizsai sakkegyesület elnöke, Nádasi Tamás mellett dr. Némethné Kovács Edit intézményvezető és Farkas Andrea, a Sakkjátszótér program projektmenedzsere is hangsúlyozta: a mesterséges intelligencia és a digitalizáció világában elengedhetetlen, hogy a gyerekek már egészen fiatal koruktól ismerkedhessenek a kreatív gondolkodás módszereivel, s ennek segítségével mind eredményesebben tudjanak eligazodni a mai kor keretei között, megismerve annak szépségeit is. A programra jelentkezett csaknem harminc óvodapedagógus felvértezheti magát a módszerekkel, amelyekkel az óvodások érdeklődése felkelthető a kreatív gondolkodás felé haladás útján.