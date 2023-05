A zalaiak szakvezetője, aki mindössze tíz napja lett kinevezne Ricardo Moniz távozása után, azt is elmondta: ezért kezdett a csapat három belső védővel, mert stabilitást akart adni együttesének és ez tűnt a legjobb megoldásnak. Azt is elmondta: ő nem készült a büntetőkre...

-Nem éreztem kockázatos lépésnek, hogy változtatunk a védelem felállásán erre a találkozóra, hiszen megfelelően felkészített játékosokról van szó, akiknek nem jelenthet gondot ez a felállás sem - mondta el erről. - Én inkább abban láttam a hiányosságot, hogy rágörcsöltünk a mérkőzésre és nem mertünk futballozni. Viszont óriási szívvel futballoztak a fiúk és nem készültem arra, hogy majd jönnek a büntetők. Végig bíztam benne, hogy lesz egy gól, az utolsó percekben is. A közönségnek is óriási köszönet és hála jár, hogy ennyien itt voltak és ilyen hátteret biztosítottak nekünk.

Mátyus János, a Budafok vezetőedzője szintén azzal kezdte értékelését, hogy nem könnyű neki megszólalni, de persze számára a vereség miatt.

- Nagyon pozitívan állt hozzánk a média és mindenki, hogy másodosztályú csapatként eddig eljutottunk - említette. - Fájó most a vereség. Az első félidőben nem álltunk messze attól, hogy vezetést szerezzünk, a második játékrészre viszont jobban cserélt az ellenfél edzője, kiegyenlítődött a mérkőzés, a hosszabbításban pedig fölénk kerekedett az ellenfél. A találkozó előtt azt mondtam, szeretném, ha hosszabbítás lenne, de éppen ezt akartuk el elkerülni. Tudtuk, hogy a rivális ebben jobb lehet, például mi másodosztályú csapatként nem foglalkoztathatunk légiósokat, mint az NB I-esek. Viszont büszke vagyok a játékosokra és a csapatra, nem sok választott el attól bennünket, hogy büntetőpárbajban dőljön el a kupa sorsa. Le a kalappal a szurkolótáborok előtt is, remek hangulatot varázsoltak.

A játékosok vegyes zónájában a ZTE FC futballistái már túl voltak egy pezsgőfürdőn és újabb üvegek vártak rájuk, hogy a nyakukba zúduljanak. A meccs két hőse, Németh Dániel az első gól szerzője (117. perc) és Szalay Szabolcs (122.) sem győzte begyűjteni a gratulációkat. Szalay káprázatos szabadrúgásgóljának külön története volt, amiről Kálnoki-Kis Dávid csapatkapitány is beszélt. Az immár háromszoros kupagyőztes védő (előtte két alkalommal a Honvéd csapatával nyert) ugyanis a pályán azt mondta fiatal csatártársának, hogy rúgja a labdát a szögletzászló felé, hogy menjen az idő, Szalay Szabolcs viszont azt mondta neki: inkább rálövi és megígérte, hogy be is ragasztja a kapuba. Emlékezetes gólt lőtt a 21 éves játékos, nem lehet elégszer megcsodálni... Szalay Szabolcs amúgy a kamerák előtt megköszönte az előző szakvezető, Ricardo Moniznak is ezt a sikert, mert mint mondta, a holland vezetőedzőnek óriási munkája van abban, hogy most ők ünnepelhetnek.