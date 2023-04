Gyirmót FC Győr II.–FC Nagykanizsa 0-3 (0-1)

Gyirmót, 100 néző. Jv.: Molnár Réka.

FC Nagykanizsa: Borsi - Szabó P., Bence Sz., Kovalovszki, Józsa - Szilágyi, Godzsajev (Hajdinger, 75.), Szökrönyös D. (Kretz, 75.), Lőrincz B. (Sági, 83.) - Kondor (Kovács Gy., 75.), Török (János N., 46.). Vezetőedző: Gombos Zsolt.

Gólszerző: Lőrincz B. (3., 56., 61.).

Abszolút esélyesként lépett pályára a harmadik helyezett FC Nagykanizsa a Gyirmót FC II. és már a találkozó elején előnybe került. Az csak később derült ki, hogy ez a találkozó Lőrincz Bencéről is szól, aki később még kétszer talált be, klasszikus mesterhármast elérve. Csapata, az FC Nagykanizsa magabiztosan nyert és megerősítette a harmadik pozícióját a tabellán.

Gombos Zsolt: „Már az első félidőben is vezethettünk volna gólokkal. Annak örülök, hogy második félidőre végre nem maradtunk az öltözőben és külön örülök Lőrincz Bence mesterhármasának is. Nyolc nap alatt három meccset játszottunk, és szereztünk kilenc pontot, ráadásul a Puskás FC II. is botlott, így nőtt az előnyünk vele szemben.”

Kaposvári Rákóczi–ZTE FC II. 0-0

Kaposvár, 150 néző. Jv.: Maml.

ZTE FC II.: Gyurján - Király, Sebestyén, Dóczi, Csóka Do. (Jóna, 68.) - Kryvotsuk (Bedővári, 68.) - Papp Cs. (Mulasits, 84.), Kámi, , Baloteli (Bedő, 72.) - Tullner, Balabás (Varga, 46.). Vezetőedző: Koller Zoltán.

A találkozót ezúttal nem a Rákóczi-stadionban rendezték, hanem a Cseri úti sportcenrumban. A tabellán előrébb álló somogyiak otthonában kiegyenlített mérkőzést játszottak a zalai fiatalok, az első félidőben talán aktívabbak is voltak. Összességében megérdemelt a pontszerzés a kevés helyzetet hozó találkozón.

Koller Zoltán: "Szervezetten, taktikusan játszottunk. Az egy pont megszerzése megérdemelt, most ennél több nem volt ebben a meccsben."

Technoroll Teskánd–ETO Akadémia 1-1 (0-1)

Teskánd, 70 néző. Jv.: Horváth P.

Teskánd: Pergel D. - Bekő, Bedő, Vert, Kovács Z. - Hetesi, Nagy R., Kiss - Szabó M. (Szökrönyös Z., 70.) , Bontó, Szinay. Vezetőedző: Pergel Attila.

Gólszerzők: Szinay (67.), illetve Hanzl (42.).

A három napja tartó esőzés miatt szivattyúkat is „bevetettek” a teskándiak, hogy meg lehessen rendezni a találkozót. Az első félidőben kiegyenlített volt a találkozó, de a szünet előtt előnybe került a győri csapat. A második féliőpben viszont nyomás alá helyezte a vendégeket a Teskánd és egy pontrúgás után sikerült az egyenlítés. A győzelem nem jött össze, de megérdemelte volna a zalai csapat.

Pergel Attila: „Büszke vagyok a csapatra, mert az első perctől az utolsóig küzdött. Egy kis szerencse még mindig hiányzik, hiszen volt, hogy a gólvonalról vágták ki a vendégek a labdát. Pontok kellenek most már, hogy sikerüljön a bent maradás.”