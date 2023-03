Az, hogy a Budapest Honvéd már nincs kieső pozícióban, a ZTE FC-nek is köszönhető, hiszen az egerszegiek szombaton este nem tudták megakadályozni, hogy a kispestiek begyűjtsék mind a három pontot (1-0). A látottak alapján megérdemelt volt a Honvéd győzelme, Ricardo Moniz csapata pedig nem tudta kompenzálni a hiányzókat (Bojan Sankovic, Eduvie Ikoba, Bedi Bence, Christy Manzinga), de nem csak ezen múlt a sikertelenség. A Fehérvár FC elleni és a Magyar Kupában aratott győzelemmel úgy tűnt, hogy véget ért a zalaiak gólínsége, csakhogy ez visszatért.

Sem a Paks ellen, sem pedig szombaton, a Honvéd ellen nem működött a támadójáték, és maga Ricardo Moniz is elmondta: önmagában a sokszor jó és hatékony letámadás még nem elég a meccsek megnyeréséhez. Alakulhatott volna másképp is minden, mondjuk, ha a 21. percben Németh Dániel annál a nagy helyzetnél nem mellé, hanem a kapuba továbbít, ami viszont nem történt meg... Végül egy gól döntött, amit a Honvéd lőtt, és ez sokat jelentett a házigazdának. Elkerült a kiesőhelyről, nyert az Újpest is, így viszont paksi vereségének köszönhetően a Fehérvár a 11. helyezett, a Vasas pedig maradt 12.

A ZTE FC hárompontnyira van a veszélyzónától, vasárnap (20.15) pedig az éllovas Ferencváros látogat Zalaegerszegre, ami egyáltalán nem „életbiztosítás”. Ráadásul Huszti Szabolcs, Gergényi Bence és Mocsi Attila is öt sárga lap miatt hiányozni fog. Egyvalami viszont biztos: egerszegi vereség esetén sem kerül majd kieső helyre a ZTE FC, ugyanis a 24. fordulóban Fehérvár–Honvéd meccset is rendeznek, s nem lehet két győztes egy találkozón. Ha pedig a fehérváriaknál valóban meglépik a sokak szerint küszöbönálló edzőváltást, az „átrendezheti” az alsóházat is, hiszen a fehérváriak kerete nem egy kieső csapaté…

Mindenesetre a ZTE FC-nek fel van adva a lecke, ráadásul senki nem tudja, ki térhet vissza a csapatba. S talán nem is a vasárnapi, hanem az azt követő találkozói lesznek az igazán fontosak.

A 23. fordulóból még nem közölt eredmény: FTC–Puskás FC 1-2 (0-2). Groupama Aréna, 7051 néző. Gólszerzők: Botka (96.), illetve Komáromi (27.), Puljic (37.).